Oscar 2025: Marco Zero explode em festa pelo prêmio de Ainda Estou Aqui em meio ao Carnaval do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O público celebrou muito quando o telão no palco do Marco Zero anunciou a vitória histórica de Ainda Estou Aqui na maior premiação do cinema mundial

Um clima de euforia tomou conta do Brasil com a premiação do Oscar 2025 para o filme Ainda Estou Aqui e a atriz Fernanda Torres. Não foi diferentes no Marco Zero, no Recife.

Uma explosão de alegria tomou conta do principal foco do Carnaval da cidade ao anúncio do prêmio, com muita comemoração.

No palco para se apresentar como a principal atração da noite do Samba, Alcione também celebrou a conquista histórica brasileira.

Antes mesmo da premiação, o clima já era de muita expectativa, com ativações produzidas pela Prefeitura do Recife no foco da folia para deixar todo mundo no clima.

A banda Menos É Mais subiu ao palco depois de Alcione com homenagens também ao filme. Um dos componentes usou uma camisa com o rosto da atriz Fernanda Montenegro.

Prêmios de Ainda Estou Aqui

O filme brasileiro Ainda Estou Aqui levou a categoria de Melhor Filme Internacional. Foi a primeira estatueta da história do Oscar para um filme brasileiro.

Na categoria de Melhor Atriz, o prêmio foi para a atriz Mikey Madison, pelo filme Anora.

A premiação final, de Melhor Filme, foi entregue também para Anora.