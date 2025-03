Resumo das Novelas 04/03: Norma confessa que queria que Elisa ganhasse o concurso, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Esta terça-feira garante uma série de tensões e descobertas nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

Quando Me Apaixono



Não haverá exibição do capítulo.

(21h05) A Caverna Encantada

Norma confessa que queria que Elisa ganhasse o concurso. Norma não consegue autorização da prefeitura de Milagres para impedir a Festa da Primavera. Preocupado com o comportamento de Goma, Thomas tem uma crise de ansiedade, e Cristina o acalma. Moleza leva as crianças do Pequenotts para a caverna e luta contra Safira e Dodô. Gabriel quer saber de Pilar o verdadeiro motivo dela não querer ser sua parceira na festa.

RECORD

(21h45) Gênesis



Sheshi se despede do filho. Adurrá é perseguido. Merianat provoca Kamesha, enquanto ela tem uma grande surpresa. Judá tem um impasse com Er.

REDE GLOBO

(18h10) Garota do Momento



Beatriz denuncia as armadilhas de Bia e Cássio para Sérgio. Glorinha tem um problema com o salão. Raimundo pede que Ronaldo cuide da divulgação do disco de Lígia. Raimundo convida Marlene para jantar. Beto revela a Clarice as atitudes de Bia contra Beatriz. Zélia ameaça Basílio. Beto aceita a sugestão de Ulisses. Beto vê quando Cássio anda de mãos dadas com Beatriz na frente de uma multidão.

(19h20) Volta Por Cima



Violeta tenta se explicar para Osmar, que fica furioso. Madalena é acolhida por Matias. Chico é operado, e a cirurgia é um sucesso. Violeta implora pelo perdão de Osmar. Madalena revela a Doralice que Violeta mandou Chico atentar contra a sua vida. Jin se preocupa com a demora de Hana em iniciar seu tratamento.

Gerson fica encantado ao ver Roxelle pronta para o desfile da Unidos da Vila Cambucá. Nando e Edson elogiam Rosana ao chegar com ela para o desfile. O Dragão Suburbano ganha a competição. Cacá visita Chico no hospital. Osmar preocupa-se com a possibilidade de Doralice denunciá-lo.



(20h35) Mania de Você



Iberê sente o olhar ameaçador de Mércia e afirma a Luma e a Mavi que não descobriu nada sobre Julius Eyer. Edinho manda Viola procurar Maureta, o chefe da facção que pode saber do paradeiro de Gavião. Iberê propõe casamento a Lorena após receber uma grande quantia de dinheiro. Maureta mente para Viola, e alerta Molina.

Molina avisa a Mércia que só retornará à Suíça quando o dinheiro da venda do Albacoa chegar a suas mãos. Mavi descobre o endereço do pai de Gavião e dá para Luma. Armando leva Luma, Viola e Rodhes até Gavião.