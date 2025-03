Segunda-feira de Carnaval (3) terá Eu Acho É Pouquinho, Amantes de Glória e Boi da Macuca; veja roteiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Do infantil Eu Acho É Pouquinho ao tradicional Boi da Macuca, programação mostra que o Carnaval multicultural de Pernambuco acolhe todos os foliões

As ladeiras de Olinda e as ruas do Recife serão tomadas pela folia de Momo nesta segunda-feira (3).

Dos blocos infantis Eu Acho É Pouquinho, em Olinda, e Segunda Tem Palhaço, no Recife, aos tradicionais Pitombeira dos Quatro Cantos, Amantes de Glória e Boi da Macuca, a programação mostra que o Carnaval multicultural de Pernambuco acolhe todos os foliões durante quatro dias do calendário estadual.

A Apoteose dos Bonecos Gigantes vai fazer a alegria dos foliões a partir das 9h, saindo do Alto da Sé, em Olinda, enquanto o Bloco da Ema vai arrastar os brincantes às 16h, na Praça Cel João Lapa.

Veja programação da segunda-feira (03/03)

Carnaval de Olinda tem programação que acolhe todos os foliões - Foto: Bobby Fabisak/ JC Imagem

Eu Acho É Pouquinho

Horário: 8h

Onde: Rua de São Bento, Olinda

Apoteose dos Bonecos Gigantes

Horário: 9h

Onde: Alto da Sé, Olinda

Minha Cobra

Horário: 9h

Onde: Largo do Bonsucesso, Olinda

Pitombeira dos Quatro Cantos

Horário: 10h

Onde: Sede da Pitombeira, Olinda

Sombatuki

Horário: 10h

Onde: Largo do Bonfim, Olinda

Tambores D'Saia

Horário: 10h

Onde: Prudente de Morais, Olinda

Se Eu Flopar Me Beija

Horário: 12h30

Onde: Praça Cel João Lapa, Olinda

Amantes de Glória

Horário: 14h

Onde: Rua da Guia, Recife

Bloco da Ema

Horário: 16h

Onde: Praça Cel João Lapa, Olinda

Maracatu Nação Pernambuco

Horário: 16h

Onde: Casarão Nação Pernambuco, Olinda

Bloco Segunda Tem Palhaço

Horário: 16h30

Onde: Rua da Moeda, Recife

Boi da Macuca

Horário: 20h

Onde: Vassourinhas de Olinda - Largo do Amparo, Olinda