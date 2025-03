Selton Mello comemora o Oscar de 'Ainda Estou Aqui' nos braços de torcedores brasileiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Assim que a cerimônia chegou ao fim, o ator correu para os braços de fãs brasileiros que aguardavam do lado de fora do Dolby Theatre, em Los Angeles

A vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar, nesse domingo (2), levando o prêmio de Melhor Filme Internacional foi celebrada com alegria por Selton Mello, que registrou em vídeo diversos momentos dos bastidores da premiação.

Assim que a cerimônia chegou ao fim, o ator correu para os braços de fãs brasileiros que aguardavam do lado de fora do Dolby Theatre, em Los Angeles (EUA). Em meio à euforia, a torcida gritava "ganhamos", e Selton fez questão de retribuir o carinho.

No longa, o ator interpreta Rubens Paiva, personagem central da trama dirigida por Walter Salles. Após a premiação, ele compartilhou um vídeo do momento da vitória e publicou uma imagem segurando a estatueta, destacando a importância do prêmio para o cinema nacional.

"Aumenta consideravelmente o interesse no nosso potente cinema brasileiro. Todos ganhamos hoje", escreveu Selton nas redes sociais, ressaltando o significado histórico da conquista.

