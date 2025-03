Carnaval de Olinda ao vivo: acompanhe cobertura da TV Jornal direto da folia nesta terça (4)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Transmissão completa, direto das ladeiras de Olinda, marca o sexto dia de festa no Carnaval de 2025; confira programação completa.

A TV Jornal transmite ao vivo, nesta terça-feira (4), o Carnaval de Olinda direto das ladeiras do Sítio Histórico da cidade. A cobertura começa às 11h e segue até às 13h45. O Melhor Carnaval PAM - PAM - PAM -PAM está na TV Jornal!

A transmissão da festa em Olinda inclui flashs e programas ao vivo, até a terça-feira de carnaval. Já o no Carnaval da Cinderela tem muitas brincadeiras com os foliões com toda a irreverência que só o carnaval daqui tem.

ACOMPANHE AO VIVO O CARNAVAL DE OLINDA

Vai brincar em Olinda? Veja os blocos que saem hoje pelas ladeiras

A Corda - 7h

A Porca - 7h

Siririx - 8h30

D'Breck - 9h

Maracatu Kanoma - 9h

Batadoní - 9h

Patusco - 10h

Pitombeira dos Quatro Cantos - 10h

Sambadeiras Ladeira - 10h

Ar de Olinda - 10h

Encontro dos Bonecos Gigantes - 10h

A Preguiçosa dos Milagres - 11h

Quem Cola Entra - 11h

Os Abutres- 11h

Rebylleurias - 11h30

Zebra das Olindas - 12h

Segurucu Estação - 14h

Caranguejo Papamé - 15h

Ceroula de Olinda - 16h

Eu Acho é Pouco - 15h

Lenhadores Olindense - 18h

Confira programação do Polo Carmo

Orquestra Arruando

Banda Eddie

Renatto Pires

Almério

Geraldo Azevedo

João Gomes

