Carnaval do Recife ao vivo: André Rio, Lenine, Elba Ramalho e Alceu Valença encerram festa no Marco Zero

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Carnaval do Recife chega ao seu último dia com uma programação repleta de atrações no Marco Zero, nesta terça-feira (4).

A festa começa às 16h com o show Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto, e segue até a madrugada com apresentações de grandes nomes da música brasileira, como André Rio, Lenine, Elba Ramalho e Alceu Valença.

O encerramento fica por conta do orquestrão, que sobe ao palco às 2h40. A transmissão ao vivo no canal da TV Jornal no YouTube permite que todos acompanhem os shows de onde estiverem, celebrando o encerramento de um dos maiores carnavais do país.

Confira a transmissão ao vivo do Marco Zero desta terça-feira (4)

Programação do Marco Zero

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de Maracatus de Baque Solto

19h - André Rio

20h30 - Lenine - Olho de Peixe

22h30 - Elba Ramalho

0h30 - Alceu Valença

02h40 - Orquestrão

Programação dos polos descentralizados

Novo Cais

18h - Alex Mono e um Frevo Impossível (participação especial Publius Lentulus e Juvenil Silva)

19h10 - Kelly Rosa

20h20 - Mazuli

21h30 - Carlos Filho

22h40 - Pandeirada - Miguel Marinho

23h50 - Dunas do Barato

Alto José do Pinho

18h - Mestre Pixito e Ciranda Flor do Luar

19h - Red Moskito

20h - Gilmar Bolla 8 e a Combo X

21h10 - Faces do Subúrbio

22h20 - N'zambi

23h40 - Marron Brasileiro

Brasília Teimosa

19h - Elly Carper

20h - Forró Vumbora

21h10 - Charles Theone

22h20 - Condinho

23h40 - André Rio

Bomba do Hemetério

18h - Ciranda Sant’anna

19h - Reggae pelo Reggae Sound

20h - André Macambira

21h10 - Lia de Itamaracá

22h20 - Karynna Spinelli

23h40 - Mart'nália

Campo Grande

18h - Manoel Netto

19h - DJ Eli

20h - Carlinhos Monte Verde

21h10 - Banda Vinil

22h20 - MC Sheldon

23h40 - Nena Queiroga

Casa Amarela

18h - Coco de Fulô

19h - Armando Cavalcanti

20h - Café Preto

21h10 - Doralyce

22h20 - Dany Myler

23h40 - Ave Sangria

Ibura

19h - Rafa Cout

20h - Anderson Konhaque

21h10 - Banda Sedutora

22h20 - Igor Bacelar

23h40 - Luiza Ketilyn

Jardim São Paulo

18h - Coco da Liberdade

19h - O Quartinho

20h - Brunessa França

21h10 - Nego Thor

22h20 - Gerlane Lops - Samba da Gê

23h40 - Capital do Frevo

Lagoa do Araçá

18h - Coco do Rosário

19h - DJ Magal

19h - Janete Saiu Para Beber

20h - Platônicca

21h10 - Clayton Barros

22h20 - Barão Vermelho

23h40 - Victor Leão

Linha do Tiro

18h - Ciranda Imperial

19h - Talita Gomes

20h - MC Metal

21h10 - Fabiana Pimentinha

22h20 - Kelly Olliveira

23h40 - Tayara Andreza

Poço da Panela

19h - DJ Infa Vermelho

19h - Matucana

20h - Larissa Lisboa

21h10 - Isadora Melo - Festança

22h20 - Natasha Falcão

23h40 - Mãeana

Várzea

17h - DJ Nadejda

17h30 - Mestre Galo Preto

19h - Afoxé Omim Sabá

20h - Karina Burh

21h10 - Chinaina

22h20 - Devotos

23h40 - Nação Zumbi