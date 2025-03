Encontro de Maracatus de Baque Solto em Aliança celebra cultura e tradição; governadora Raquel Lyra participou do evento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Tradicional evento do carnaval pernambucano, o Encontro de Maracatus de Baque Solto chegou à sua 33ª edição, no município de Aliança, na Mata Norte, nesta terça-feira (4). A governadora Raquel Lyra participou do evento.

A festa contou com apresentações de 50 grupos da região, no Terreiro Leda Alves, sede da Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco. O maracatu é considerado Patrimônio Vivo do Estado desde 2005.

“Mais uma vez aqui na cidade de Aliança, vendo a grande apresentação de maracatu, um encontro hoje com mais de 50 manifestações culturais. Temos buscado fortalecer muito esse trabalho, através do Festival Pernambuco Meu País. Estamos apoiando mais de 70 municípios durante o Carnaval pernambucano, e agora em Aliança nosso trabalho continua mais firme e forte”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

“Trabalhar a cultura é incentivar a nossa economia. Temos um potencial extraordinário na cultura popular pernambucana, só neste ano foram R$ 54 milhões investidos. R$ 12 milhões na segurança pública, e dos recursos que foram investidos 80% foram para as manifestações culturais, e todo mundo recebendo recurso e um pagamento rápido”, acrescentou a chefe do Executivo estadual.

A programação do Carnaval de Aliança conta com dois polos, sendo um na área central da cidade e outro dedicado ao público infantil. Intitulado “Carnaval das Tradições”, a folia de momo em Aliança segue até esta terça-feira. O município recebeu apoio do Governo do Estado por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) para a realização das apresentações dos maracatus.

No local, a secretária estadual de Cultura, Cacau de Paula, frisou a expressão da cultura presente nas apresentações dos maracatus.

“Isso é mais uma demonstração do Governo do Estado trabalhando para todos os municípios, do Litoral ao Sertão. O governo chegando em mais de 70 municípios. A nossa cultura popular é um símbolo da nossa resistência, que realmente leva adiante o nosso carnaval e a nossa cultura pernambucana”, destacou.

A presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Renata Borba, destacou A importância de proteger a identidade cultural do Estado. “Temos uma grande responsabilidade de salvaguardar bens que inclusive são patrimonializados, como é o caso do maracatu nação, maracatu rural, também dos caboclinhos, do frevo, que, além de patrimônio nacional, são patrimônio da humanidade”, afirmou.

De acordo com o secretário de Turismo e Lazer, Paulo Nery, a expectativa é de que seja registrado um carnaval recorde este ano.

“A nossa projeção é de um crescimento em torno 10%, tanto na movimentação turística, quanto de receitas geradas. Esperamos estar recebendo aqui mais de 2,5 milhões de pessoas para o carnaval, mas quando você olha para Olinda, no domingo, de visitantes, de turistas de fora, bateu quase 4 milhões de pessoas, então é um negócio gigante que está acontecendo”, disse.

O prefeito de Aliança, Pedro Freitas, acompanhou a governadora e disse que o apoio que recebeu no carnaval foi importante para a valorização dessa cultura.

“Só foi possível fazer o Carnaval de Aliança por conta da iniciativa do Governo do Estado. Isso reforça a importância que a cultura tem aqui para Aliança”, destacou.

A governadora recebeu uma camisa alusiva ao maracatu do prefeito e da primeira-dama Meryelen Santos e uma gola do Cavalinho Marinho Boi Pintado, presente do Mestre Grimário, homenageado do Carnaval de Aliança.

Uma das homenageadas do Carnaval de Pernambuco em 2025, Dona Nira, também participou da folia.

“Eu estou muito feliz e grata por ter sido escolhida para ser homenageada, representando a minha cidade”, celebrou.

Os outros homenageados são o compositor Capiba (in memoriam), o cantor Almir Rouche e a mestra Ana Lúcia.