Nesta terça-feira (4), Pitombeira dos Quatro Cantos, Encontro dos Bonecos Gigantes e Ceroula levam folia para Olinda; veja roteiros

Chegando aos últimos momentos no Carnaval, os estandartes voltam a desfilar pelas ladeiras de Olinda e pelas ruas do Recife nesta terça-feira (4).

A folia começa às 7h, na Ladeira da Misericórdia, com A Corda, passando pelo tradicional bloco da Pitombeira dos Quatro Cantos, às 10h, no Largo do Amparo, e celebrando o Encontro dos Bonecos Gigantes, às 11h, no Largo do Guadalupe.

À tarde, a festividade fica por conta da Ceroula de Olinda, às 16h, no Colégio São Bento, e do Eu Acho é Pouco, que realiza seu segundo desfile do Carnaval às 17h.

Já os Lenhadores Olindense vai se reunir com os brincantes às 19h, no Largo do Guadalupe.

Cativando os pequenos foliões no Recife, o Pinto da Madrugada arrasta famílias na Praça Sérgio Loreto, Bairro de São José, a partir das 9h, e envolve todas as gerações na tradição do bloco. A festa será comandada pelo Palhaço Chocolate e terá dois trios elétricos, trenzinho, orquestra, recreadores e

cabeções alegóricos.

Veja programação da terça-feira (04/03)

Eu Acho É Pouco arrasta uma multidão e faz seu segundo desfile do Carnaval nesta terça-feira (4) - JC Imagem

A Corda

Horário: 7h

Onde: Ladeira da Misericórdia, Olinda

Pinto da Madrugada

Horário: 9h

Onde: Praça Sérgio Loreto, Recife



A Porca

Horário: 8h

Onde: Rua da Palha com a Dr Moreira Alves, Olinda

D'Breck

Horário: 9h

Onde: Largo do Bonfim, Olinda

Batadoní

Horário: 9h

Onde: Praça do Carmo, Olinda

Batuques de Pernambuco

Horário: 9h30

Onde: Praça da Abolição, Olinda

Pitombeira dos Quatro Cantos

Horário: 10h

Onde: Largo do Amparo, Olinda

Sambadeiras

Horário: 10h

Onde: Ladeira da Misericórdia, Olinda

Encontro dos Bonecos Gigantes

Horário: 11h

Onde: Largo do Guadalupe, Olinda

Quem Cola Entra

Horário: 12h

Onde: Rua Orlando da Silva, 31, Olinda

Ceroula de Olinda

Horário: 16h

Onde: Colégio São Bento, Olinda

Eu Acho é Pouco

Horário: 17h

Onde: Local não divulgado

Lenhadores Olindense

Horário: 19h

Onde: Largo do Guadalupe, Olinda