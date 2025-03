Bacalhau do Batata: conheça a história do bloco que 'estica' a folia em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Bloco Bacalhau do Batata, tradicional no Carnaval pernambucano, arrasta uma multidão de foliões na Quarta-feira de Cinzas pelas ladeiras de Olinda. Com o estandarte representando um bacalhau e outros alimentos, o bloco foi fundado por um garçom que não podia curtir o carnaval nos outros dias, por estar trabalhando.

Neste ano, o bloco conta com diversas orquestras carnavalescas, uma feminina, com 30 integrantes, e uma masculina, com 40 músicos, além de uma parceria com a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

A concentração do Bacalhau do Batata acontece no Alto da Sé, por volta das 8h, e o percurso é concluído em frente à Igreja do Carmo.

Origem



O Bacalhau do Batata surgiu em 1962, quando o garçom Isaías Ferreira da Silva, conhecido como Batata, organizou, na Quarta-feira de Cinzas, um bloco carnavalesco voltado para aqueles que trabalharam durante a festa e não puderam curtir a folia.

"Meu tio quando fundou o bloco, ele fez para os garçons, porque na época ele era garçom. Depois a gente foi mudando, fazendo diferente, mas não deixou mudar a tradição. O bloco é dos garçons", contou Fátima Araújo, presidente do bloco e sobrinha de Isaías.

O estandarte é muito característico, com um bacalhau e vários legumes pendurados, e faz parceria com o Boneco Gigante que homenageia o falecido Batata, desfilando pelas ruas da Cidade Alta, em Olinda. Tradicionalmente, o bloco passa pela Ladeira da Sé, Largo do Amparo e Carmo.

O bloco foi um dos precursores da ideia de finalizar o Carnaval na quarta-feira, pois antes, a festa encerrava ainda na madrugada. "O Bacalhau do Batata é cultura em Pernambuco. Ele sempre foi cultura. Na quarta-feira era tudo cinza, e ele (Isaías) criou o Carnaval", concluiu.

Homenagens

O Bacalhau do Batata se tornou referência para muitos carnavais e, inclusive, já foi homenageado pelo carnaval do Rio de Janeiro. A Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, em 2007, dedicou uma das Alas do desfile carnavalesco a Isaías, destacado também no figurino dos compositores da escola, que usavam trajes de garçons.

Em 2025, o Bacalhau do Batata foi um dos homenageados do maior bloco de rua do mundo, O Galo da Madrugada, que se apresentou no sábado (1º) com o tema "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, Viva o Carnaval".

Saiba como acessar o JC Premium