Carnaval 2025: Recife recebeu 3,5 milhões de foliões e movimentou R$ 2,7 bilhões, diz Prefeitura

No turismo, ocupação hoteleira foi de 97%, com movimentação de 190 mil pessoas no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes-Gilberto Freyre

Cerca de 3,5 milhões de foliões passaram pelos 50 polos espalhados pelo Carnaval do Recife, informou a Prefeitura da capital em balanço divulgado nesta Quarta-feira de Cinzas (5).

A movimentação econômica foi de R$ 2,7 bilhões, com cerca de 58 mil empregos temporários formados.

"É uma alegria fechar o ciclo de mais um carnaval, um verdadeiro sucesso. Os números bateram as expectativas e até superaram", disse o prefeito João Campos à TV Jornal, após coletiva de imprensa do balanço.





"São oito mil pessoas só pra Prefeitura que trabalham nessa época, garantindo uma grande festa, com organização e planejamento. Mas o principal é a irreverência do nosso povo", disse o prefeito.

Apresentações



Nos seis dias oficias da festa, que começou na quarta (27/02) e seguiu até a terça-feira (04/03), foram mais de três mil apresentações culturais, sendo que 1700 foram de orquestras e da cultura popular.

Detalhadamente, foram mais de 300 apresentações de orquestras de frevo, mais de 200 maracatus, 165 afoxés, 123 blocos de pau e corda e 97 caboclinhos, entre vários outros.

A subvenção do ciclo carnavalesco 2025 beneficiou 268 agremiações, com um investimento total de R$ 4,16 milhões.

Turismo

Imagem do Marco Zero do Recife na terça-feira do Carnaval - Wesley D'Almeida

A ocupação hoteleira na cidade foi de 97%, com permanência média de 5,5 dias, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE).

Segundo dados da AENA, a movimentação no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes-Gilberto Freyre, apenas no período de folia, ultrapassou a faixa de 190 mil pessoas, cerca de 25% a mais do que no ano passado, quando foram registradas 150 mil pessoas.

Para a folia desse ano, houve o incremento de mais de 200 voos extras para a cidade, com vista a atender a alta demanda dos turistas. O equipamento está conectado com 44 rotas áreas, sendo 36 nacionais e oito internacionais, além de uma conexão sazonal para Assunção durante a alta temporada.

Pesquisa de satisfação

Imagem do Marco Zero do Recife na terça-feira do Carnaval - Wesley D'Almeida

A pesquisa da Prefeitura com foliões após a festa pontou uma satisfação de 96% e 98% pretendem voltar ano que vem para brincar na cidade. Para 98% dos entrevistados, o Carnaval da capital pernambucana superou a expectativa.

O levantamento também apontou que 30,7% dos turistas brincaram pela primeira vez esse ano no Carnaval do Recife, enquanto 47,2% retornaram à folia de Momo na capital pernambucana de duas a cinco vezes.

Este ano, a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, em parceria com a ABIH, disponibilizou vans para o traslado de turistas de hotéis cadastrados neste projeto-piloto, atendo mais de 1700 turistas.

Pré-carnaval com 40 prévias

Galo Gigante é erguido e reúne centenas de foliões no Carnaval do Recife - Vinícius Veloso / JC Imagem

Antes do Carnaval oficial, a festa começou ainda no início de fevereiro, com um calendário de mais de 40 prévias gratuitas. Durante o período, foram entronados os reis e rainhas do Carnaval, da pessoa idosa e da pessoa com deficiência.

Também foram realizados concursos de passistas, de porta-estandarte e de flabelista, além de mestre sala e porta-bandeira, acertos de marcha, Terças Negras especiais, ensaios de maracatus e afoxés, cortejos de agremiações desfilando nas ruas do Bairro do Recife e a culminância com a subida do Galo Cidadão Ecológico na Ponte Duarte Coelho.

Movimentação até a sexta-feira

O Marco Zero foi o epicentro da festa, recebendo de Blocos Líricos a blocos e escolas de samba e agremiações vencedoras dos concursos carnavalescos, além grandes espetáculos como o Grande Encontro, Alcione e BaianaSystem.

Terminado o Carnaval, após a Quarta-Feira de Cinzas, o palco segue montado para receber público com a gravação do DVD do padre Fábio de Melo, na quinta-feira (6), às 19h, e do festival Recife Capital do Brega, na sexta-feira (7), das 16h às 22h.

O evento dedicado ao ritmo brega contará com atrações como Anderson Neiff, Valquíria Santana, Michelle Melo, Dany Miller, Os Tralhas, Danilo Chatinho, Arthuzinho Badedeira, Conde, Labaredas, Walter de Afogados, Danilo Bolado, Sheldon, Elvis, entre outros.