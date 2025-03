Folia se estende na Quarta-feira de Cinzas com o Mungunzá do Zuza Miranda e Thaís e Bacalhau do Batata em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As celebrações continuam em Pernambuco mesmo depois do carnaval, nesta Quarta-feira de cinzas (5), com o Bacalhau do Batata, o Mungunzá do Zuza e outras festividades que mantém o clima de festa.

A Quarta de Cinzas é conhecida pelo início da Quaresma no calendário cristão, e muitos estabelecimentos voltam a funcionar, mas a folia continua em alguns lugares.

Em Olinda, o Mungunzá do Zuza Miranda e Thaís começou por volta das 7h, servindo o primeiro copo aos homenageados. Neste ano, os escolhidos foram Tampinha, Doutor da Folia, Adão da Burra e Ciro Bezerra, apresentador do TV Jornal Meio Dia, da TV Jornal.

Também na cidade, o bloco Bacalhau do Batata se concentra desde as 8h, e foi fundado por um garçom que não podia curtir o carnaval nos outros dias, por estar trabalhando.

Mungunzá do Zuza Miranda e Thaís

Movimentação da Quarta-feira de Cinzas em Olinda - Artur Borba/JC Imagem

O Bloco Mungunzá do Zuza Miranda e Thaís tem mais de 30 anos de história, e distribui aos foliões mais de dois mil litros da iguaria.

O representante do bloco, seu Zuza, conta que o momento é bastante aguardado pelo público. "As pessoas ficam contando com esse mungunzá, porque Quarta-feira de Cinzas aqui em Olinda ainda é Carnaval. Depois do mungunzá, tem o Bacalhau do Batata, e as pessoas querem ficar com muita força e energia para poder vir pra cá", declarou, em entrevista à TV Jornal.

A festa inclui também a Corrida do Monstro, com premiação de R$ 300 reais neste ano. São 50 concorrentes competindo para ver quem quem chega primeiro ao topo da ladeira da Sé.

"Simbolicamente, a gente passa o folião do Mungunzá do Zuza Miranda e Thaís para o Bacalhau do Batata, a gente faz uma troca de cabeças", afirmou.

Bacalhau do Batata

O Bloco Bacalhau do Batata leva os foliões às ladeiras de Olinda, com o estandarte representando um bacalhau e outros alimentos.

Este ano, o bloco conta com orquestras carnavalescas, incluindo uma feminina, com 30 integrantes, e outra masculina, com 40 músicos, além de uma parceria com a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

A concentração do Bacalhau do Batata acontece no Alto da Sé, e o percurso é concluído em frente à Igreja do Carmo.

Em 2025, o Bacalhau do Batata foi um dos homenageados do maior bloco de rua do mundo, O Galo da Madrugada, que se apresentou no sábado (1º) com o tema "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, Viva o Carnaval".