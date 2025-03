Paço do Frevo promove Arrastão do Frevo pelo Dia Internacional da Mulher

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Carnaval de 2025 caiu em março e ainda no "pique" da folia o Paço do Frevo, em em parceria com a Secretaria da Mulher do Recife, marca o Dia Internacional da Mulher com uma edição especial do "Arrastão do Frevo".

Pela primeira vez, o cortejo acontecerá em um sábado, dia 8 de março, levando às ruas do Bairro do Recife uma programação que une folia e empoderamento feminino.

A concentração será às 15h, em frente ao museu, e o desfile segue em direção à Rua do Bom Jesus, com apoteose no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida. O evento é gratuito.

Cortejo

O cortejo será comandado pelo bloco Nem com uma Flor, acompanhado pelo Maracatu Baque Mulher, da mestra Joana. Criado em 2001, o Nem com uma Flor tem como missão aliar festa e conscientização, promovendo informações sobre serviços de apoio às mulheres vítimas de violência.

O Maracatu Baque Mulher, fundado em 2008 pela mestra Joana Cavalcante, é um movimento cultural e social que busca empoderar mulheres através da música e da tradição do maracatu de baque virado.

Com mais de 38 filiais espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, o grupo se destaca pela força de sua percussão e pelo compromisso com a luta pelos direitos das mulheres. O Baque Mulher é reconhecido por sua atuação na preservação da cultura afro-brasileira e na formação de novas lideranças femininas na cena musical.

Eu, Rainha!

O bloco Eu, Rainha! participa do evento ao lado da Orquestra Só Mulheres, da maestrina Lourdinha Nóbrega, reunindo 15 Rainhas do Carnaval do Recife de várias décadas e passistas de Frevo para celebrar a tradição e o protagonismo feminino na folia.

Criado em 2020, o bloco busca resgatar e valorizar a trajetória das Rainhas do Carnaval, fortalecendo o papel da mulher nas festividades carnavalescas. A Orquestra Só Mulheres, formada exclusivamente por instrumentistas femininas, traz um repertório vibrante que passeia por diversos gêneros musicais, mantendo viva a tradição das orquestras de Frevo e promovendo o talento das mulheres na música pernambucana.