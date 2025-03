Padre Fábio de Melo grava novo DVD no Recife, marcando recomeço

O padre Fábio de Melo gravará um novo DVD nesta sexta-feira (6) no Recife, a partir das 19h, em um momento que coincide com seu recomeço.



O Marco Zero foi o lugar escolhido pelo padre como local de renascimento, após um retiro de 15 dias para descansar e cuidar da saúde mental.



Para o sacerdote, que tem atravessado momentos difíceis nos últimos tempos, o palco escolhido tem um significado profundo.



“Nós estamos indo porque precisamos de um marco zero. Estamos começando de novo. Estamos renascendo”, afirmou.

A gravação do DVD no Recife

Padre Fábio de Melo grava DVD nesta quinta-feira (6) no Recife - Kleyvson Santos/Divulgação

A escolha do local e o desejo de recomeço estão ligados a um momento em que o padre Fábio viveu em Pernambuco, em janeiro de 2025.

Durante sua participação na celebração dos 35 anos da Obra de Maria, o padre falou sobre a luta contra a depressão, diante de mais de 40 mil pessoas, que lotaram o estádio da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.



“Eu me encorajei a contar porque olhei nos olhos daquelas pessoas e encontrei amor. A gente só mostra a nossa alma quando se sente amado. E naquela noite eu me senti muito amado”, revelou.

“Ali, quando eu disse, o povo acolheu. Não como um padre que estava falando, mas como um ser humano pedindo ajuda”. O momento foi um divisor de águas. Ao compartilhar sua dor, o sacerdote se comprometeu publicamente e consigo mesmo:



“Se eu passo calado, fico quase que no direito de não procurar ajuda. Mas quando digo publicamente que estou fragilizado, de alguma forma, eu reconheço que preciso me tratar”.

A sinceridade do padre Fábio de Melo escancarou um tema ainda cercado de preconceitos. “Muitas pessoas passam pelos problemas psíquicos sem coragem de pedir ajuda. Primeiro porque há um preconceito terrível contra a doença psiquiátrica”, explicou.



O padre comparou o tratamento da depressão ao de qualquer outra doença física. “A gente toma remédio para o coração quando ele não funciona direito. A gente toma remédio para a pressão arterial. Mas tem medo de tomar remédio para o cérebro”.

Marco Zero: um recomeço

Depois de uma fase turbulenta, o projeto do DVD se tornou ainda mais significativo. “Agora, com essa depressão (que tive), com essa quase morte, o Marco Zero se tornou o lugar ideal para o registro do nosso novo trabalho”, afirmou.



O show no Recife contará com uma estrutura grandiosa, aproveitando a logística do Carnaval da cidade.



“O prefeito João Campos gentilmente nos cedeu a estrutura, o palco, a luz. Vamos levar apenas nossa programação visual. Está sendo lindo o trabalho que está sendo feito”. O padre também aproveitou para agradecer à governadora Raquel Lyra e frisou que ambos ficaram felizes quando ele escolheu gravar o DVD na capital.



Além disso, o evento será gratuito e sem áreas exclusivas. “Eu tenho pavor de área VIP. Pavor de gente privilegiada na frente enquanto o meu povo fica lá no fundo sem conseguir chegar perto”, declarou.



A gravação do DVD, para ele, é mais do que um espetáculo musical. É um convite ao renascimento. “Eu acho que todo mundo que está precisando renascer, de vez em quando, tem que ir lá no Marco Zero, respirar a energia daquele lugar e pensar: um dia essa cidade linda nasceu aqui. Eu quero nascer de novo aqui”.



Aos que lutam contra a tristeza, ele deixou um conselho: “Não fiquem sozinhos. Cerquem-se de pessoas que amam vocês. Aproveitem toda oportunidade para amar e ser amado. É assim que a gente vai espantando a tristeza e restituindo aquilo que nos falta”.



No dia 6 de março, ao lado do público, o padre Fábio de Melo pretende viver esse renascimento. “Nós temos um encontro marcado. Será o nosso novo nascimento. E eu quero convidar você para renascer comigo”.

