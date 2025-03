Padre Fábio de Melo quer 'renascer' em show no Marco Zero do Recife após depressão; confira horário e mais detalhes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Escolha do local, que aproveitará da infraestrutura do Carnaval, ocorreu pelo simbolismo: 'Precisávamos de um marco zero. Estamos começando de novo'

O Carnaval acabou, mas a estrutura do palco do Marco Zero seguirá montada para uma gravação de DVD do Padre Fábio de Melo nesta quinta-feira (6), no feriado da Data Magna, a partir das 19h.

O religioso está considerando o evento como um "renascimento", depois de viver um período difícil na sua vida, marcado pela depressão.

"Vai ser uma noite linda e muito especial", adianta Padre Fábio de Melo, agradecendo o carinho que vem recebendo do povo pernambucano neste momento, como ele próprio define, "de superação, de profunda transformação e ressurreição".

Produção

O evento é gratuito e a produção é da Farol Musical, com o apoio da Comunidade Obra de Maria, da Prefeitura do Recife e do Governo de Pernambuco através da Empetur.

"Nós vamos contar com a lindíssima infraestrutura do Carnaval do Recife. Nós estamos levando apenas a nossa programação visual, o nosso iluminador", disse o sacerdote, agradecendo também o apoio da Empetur.

Marco Zero

Padre Fábio de Melo grava DVD nesta quinta-feira (6) no Recife - Kleyvson Santos/Divulgação

A escolha do Marco Zero para abrigar o novo projeto do sacerdote ocorreu por um significado profundo.

"Não poderia ser em outro lugar. É onde Recife nasceu, onde tudo começou, que nós vamos gravar o projeto mais especial da minha vida. Precisávamos de um marco zero. Estamos começando de novo. Estamos renascendo", afirmou.

Em entrevista a uma rádio local, ele estendeu o convite para os pernambucanos: "Se você está necessitado de ressurreição, venha. Vai ser inesquecível", disse o padre.

"Eu acho que todo mundo que está precisando renascer, de vez em quando, tem que ir lá no Marco Zero, respirar a energia daquele lugar e pensar: 'um dia essa cidade linda nasceu aqui. Eu quero nascer de novo aqui", refletiu.

Superação

Em janeiro de 2025, durante a celebração dos 35 anos da Comunidade Obra de Maria, na Arena de Pernambuco, o Padre Fábio de Melo compartilhou publicamente sua luta contra a depressão diante de mais de 40 mil pessoas.

"Se eu passo calado, fico quase que no direito de não procurar ajuda. Mas quando digo publicamente que estou fragilizado, de alguma forma, eu reconheço que preciso me tratar", afirmou, destacando a importância de quebrar o silêncio sobre as doenças psíquicas.

"A depressão é a intoxicação do cérebro. Precisamos desintoxicá-lo com hábitos saudáveis, alimentação, mas também com medicação. Os remédios ajudam a retirar o peso que o cérebro está levando", argumentou.