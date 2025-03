Quarta-Feira de Cinzas foi repleta de Carnaval no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Blocos carnavalescos, como Bacalhau do Batata e Os Irresponssáveis, desfilaram nesta quarta-feira (06), encerrando as festas de momo

O Carnaval, que deveria ser encerrado oficialmente nesta Quarta-feira de Cinzas (6), perdurou em Pernambuco. No Grande Recife, a festa ainda tomou conta das ruas, com blocos desfilando no Recife e em Olinda.

Mungunzá do Zuza Miranda e Thaís

O Bloco Mungunzá do Zuza Miranda e Thaís tem mais de 30 anos de história, e distribui aos foliões mais de dois mil litros da iguaria nas primeiras horas da manhã, no Sítio Histórico de Olinda.

Além da energia extra aos foliões, a festa inclui também a Corrida do Monstro, com premiação de R$ 300 neste ano, para quem chegou primeiro ao topo da ladeira da Sé. Ao todo, foram 50 concorrentes.

Bloco Bacalhau do Batata

O Bacalhau do Batata foi outro que manteve a tradição ao desfilar pelas ruas de Olinda com um estandarte representando um bacalhau. O bloco surgiu para que as pessoas que trabalham durante o Carnaval, principalmente os garçons, também pudessem se divertir, mas cresceu tanto que atualmente arratas uma multidão que insiste em 'esticar' os dias de Carnaval.

Em 2025, o Bacalhau do Batata foi um dos homenageados do maior bloco de rua do mundo, O Galo da Madrugada, que se apresentou no sábado (1º) com o tema "Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, Viva o Carnaval".

Os Irresponsáveis

Já no Recife, o bloco Os Irresponsáveis levou às ruas de Água Fria, na Zona Norte, oito trios elétricos. Uma multidão celebrou os 42 anos de história do bloco, que desfilou na tarde desta quarta-feira.