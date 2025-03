Gigantes do Samba e Estrela Brilhante são consagrados campeões no Carnaval do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Supercampeões do samba e do Maracatu de Baque Virado venceram suas categorias na apuração dos desfiles, que aconteceu nesta quinta-feira (6)

A contagem de votos do concurso das agremiações carnavalescas, nesta quinta-feira (6), no Pátio de São Pedro, coroou as campeãs da folia recifense em 11 modalidades. Super-vencedora do samba na capital, a Gigantes do Samba alcançou mais um título. Já a categoria Maracatu de Baque Virado teve a Estrela Brilhante do Recife como bicampeã. Tubarões do Pina venceu como melhor clube de frevo, e a Tribo Tapirapé sagrou-se campeã na categoria Caboclinhos.

Modalidades premiadas

A apuração dos votos foi realizada das 9h às 16h na casa 10 no Pátio São Pedro. Foram 223 agremiações de 11 modalidades: Blocos Carnavalescos Mistos, Bois de Carnaval, caboclinhos, Clubes Carnavalescos Mistos, Clubes de Boneco, Escola de Samba, Maracatus de Baque solto, Maracatus de Baque Virado, Tribos indígenas, Troças Carnavalescas Mistas e Ursos.

Ari Poscali, coordenador cultural do Maracatu Estrela Brilhante do Recife, conta como foi a emoção em ser vencedor das agremiações carnavalescas e fala de todo preparo que os integrantes tiveram. “A nação Estrela Brilhante do Recife ela tem 118 anos, completando 119 este ano, e viemos para esse concurso buscar o bi, já que fomos campeões no ano passado, com muita luta, muita gratificação e agradecendo a dona Joventina e dona Erondina que são as maiores forças da nação”.

Tereza Guimarães faz parte da tesouraria da Escola Gigantes do Samba e fala com muita alegria como foi ganhar na modalidade Escolas de Samba “É mais um título de tantos que nós temos e a gente se sente muito gratificado. É o reconhecimento dentro do nosso Carnaval e da nossa cultura”.

APURAÇÃO DOS VOTOS

A apuração dos votos das agremiações, foi mais um momento de celebração e reconhecimento dos talentos, criatividade e representatividade dos participantes. Simbolizando a dedicação e o esforço das milhares de pessoas que, ao longo do ano, prepararam-se com muita força e trabalho em um dos maiores e mais tradicionais eventos culturais da cidade.