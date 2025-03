Padre Fábio de Melo celebra renascimento em gravação de DVD no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

*Com informações do repórter Waldson Balbino, da TV Jornal

Momentos de grande emoção e fé marcaram a gravação do DVD do Padre Fábio de Melo, realizada nesta quinta-feira (6) no Marco Zero, no bairro do Recife. O local foi escolhido para simbolizar o renascimento do sacerdote, que fez uma pausa na agenda para tratar problemas relacionados à depressão.

Durante o evento, após emocionar o público ao cantar "Noites Traiçoeiras" sob um forte coro, ele agradeceu o carinho dos fiéis e compartilhou reflexões sobre o processo que tem vivido. "Hoje posso dizer que sou um novo homem aqui no Marco Zero, virei a página. Ainda estou em recuperação, porque a gente nunca fica completamente pronto", afirmou o padre.

Padre Fábio de Melo em gravação de DVD no Marco Zero - BETO DLC/ JC IMAGEM

Emocionado, ele também destacou a importância das dificuldades superadas. "Tudo o que estamos oferecendo a vocês é fruto das noites em que sofremos, das batalhas que travamos", declarou.

Padre Fábio de Melo ressaltou que, de forma ingênua, muitos acreditam que a santidade seria a negação da nossa própria humanidade. "Deus não errou comigo e não errou com vocês. A nossa humanidade é repleta dor amor Dele", disse.

Padre Fábio de Melo em gravação de DVD no Marco Zero - BETO DLC/ JC IMAGEM

Estrutura do show

A Prefeitura do Recife cedeu a estrutura montada para os shows do Carnaval da cidade à apresentação do Padre Fábio de Melo. Momentos antes do início da gravação do DVD, o prefeito João Campos subiu ao palco ao lado da deputada federal por São Paulo, Tabata Amaral, e do presidente da Obra de Maria, Gilberto Barbosa, para celebrar o evento.

"Assim como vocês, eu vim para ver o Padre Fábio de Melo. Esta é uma ideia pioneira. Já tínhamos montado o palco para o Carnaval realizado aqui no Marco Zero, então mantivemos a estrutura que já estava pronta e contratada. O Padre Fábio de Melo contratou toda a parte da gravação do DVD", explicou o prefeito.

"Tenho certeza de que com esse povo de Deus reunidos aqui, esse vai ser o DVD mais bonito do mundo", completou João Campos, pedindo também orações ao Papa Francisco, que encontra-se internado.





Padre Fábio de Melo grava DVD no Recife