Garanhuns Jazz Festival 2025 registra maior público desde o fim da pandemia e confirma próxima edição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com atrações como Claudette King, Igor Prado e Lo Steele, evento recebeu 40 mil pessoas em quatro noites de shows no Agreste de Pernambuco

A edição 2025 do Garanhuns Jazz Festival (GJF), realizado no Agreste durante o Carnaval, encerrou a sua programação registrando o maior público dos últimos três anos, desde que retornou para a cidade de Garanhuns após a pandemia de Covid-19.

De acordo com a organização, o evento recebeu em torno de 10 mil pessoas por dia, totalizando 40 mil pessoas em quatro noites de shows. "Tivemos uma média semelhante, ainda superior, a 2015, quando o festival atingiu o seu ápice antes de se transferir para Gravatá", informa a produção.

Imagem do Garanhuns Jazz Festival 2025 - HILTON MARQUES/DIVULGAÇÃO Imagem do Garanhuns Jazz Festival 2025 - HILTON MARQUES/DIVULGAÇÃO Imagem do Garanhuns Jazz Festival 2025 - HILTON MARQUES/DIVULGAÇÃO Imagem do Garanhuns Jazz Festival 2025 - HILTON MARQUES/DIVULGAÇÃO

Já ocupação hoteleira atingiu a marca de 85% durante os dias do festival, que tornou Garanhuns um destino para os admiradores do jazz, do blues e de outros gêneros musicais.

Sivaldo Albino, prefeito de Garanhuns, e Sandra Albino, secretária de Cultura de Garanhuns, confirmaram a realização da edição de 2026, destacando os impactos do festival para a economia e o turismo da cidade.

Atrações

A programação foi repleta de shows gratuitos. Entre as atrações que marcaram presença e fizeram a festa do público estão Claudette King, filha do lendário B.B. King, o guitarrista de blues Igor Prado, a cantora norte-americana Lo Steele, os ícones da música brasileira Lobão, Paulo Miklos, Léo Jaime e muito mais.

Formação



Além dos shows, o Garanhuns Jazz Festival também promoveu workshops e atividades culturais. O evento foi realizado pela Prefeitura Municipal, com produção da Promundo e apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – Fundarpe, através do Governo de Pernambuco.

Histórico

Criado em 2008, o Garanhuns Jazz Festival foi inspirado em outros festivais internacionais, como o Montreux Jazz Festival, na Suíça, mas com identidade que dialoga com a cultura local da "Suíça Pernambucana", como é conhecida a cidade de Garanhuns.

O festival passou cinco anos em Gravatá, outro município do Agreste, de 2015 e 2020. Após a pandemia, em 2023, ele voltou a Garanhuns.

O evento já recebeu artistas como Flora Purim e Airto Moreira, Omar Coleman, Victor Biglione, Lorenzo Thompson, Adriano Grineberg, Billy Cobham, Willie Walker (EUA) e Demetria Taylor, entre muitos outros.