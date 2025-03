Melhor Carnaval TV Jornal celebra sucesso de audiência com mais de 62 milhões de impactos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Segundos dados do Kantar Ibope, mais de 2.300 milhões de pessoas foram alcançadas pela TV Jornal do Recife até Petrolina, confirmando os bons números

O Carnaval de 2025 foi marcado por grandes momentos, multidões nas ruas e uma cobertura intensa da TV Jornal, que se consolidou como uma das principais emissoras na transmissão da festa. TV, sites e redes sociais.

Não importa a mídia, informação e entretenimento estiveram presentes nesses dias em todas as nossas plataformas. Foram 62 milhões de impactos, segundos dados da Kantar Ibope, Google Analytics, Marfeel, Meta, Tik Tok Analytics e Youtube Analytics.

Equipe da TV Jornal nas ladeiras de Olinda - DIVULGAÇÃO



Segundos dados do Kantar Ibope, durante a Quarta em que o Galo foi levantado até a Quarta de Cinzas, mais de 2.300 milhões de pessoas foram alcançadas no Estado pela TV Jornal, numa cobertura integrada do Recife a Petrolina.

Pelos nossos sites, houve 18.1 milhões de visitas no período de Quarta, no dia em que o Galo subiu na Ponte Duarte Coelho até a Quarta de Cinzas.

Equipe da TV Jornal no Galo da Madrugada - DIVULGAÇÃO



Sucesso também nas redes sociais, como Youtube, Tik Tok, Instagram e Facebook, com mais de 41.338 milhões de impactos.



Galo da Madrugada atinge milhares



O sábado de Carnaval foi um dos pontos altos da programação da TV Jornal, com a transmissão do Galo da Madrugada. No ar das 9h10 da manhã às 14h16 da tarde, a cobertura da festa alcançou 742.208 pessoas em todo o Estado.



O sucesso da cobertura do Galo reforça o compromisso da TV Jornal em levar ao telespectador o melhor do Carnaval pernambucano, com imagens exclusivas, entrevistas e análises ao vivo dos principais blocos e agremiações.



Cinderela e irreverência na tela da TV Jornal



Outro destaque da cobertura foi a participação da icônica personagem Cinderela, que somou 464.899 pessoas alcançadas em Pernambuco. Com muito humor e irreverência, Cinderela levou ao público um olhar bem-humorado sobre a festa, com entrevistas inusitadas e momentos marcantes que divertiram os foliões e telespectadores.



Informação e entretenimento



A ampla cobertura da TV Jornal reafirma a importância da emissora na transmissão do Carnaval de Pernambuco, levando informação, entretenimento e a energia da festa diretamente para os lares pernambucanos.



Os números comprovam o sucesso da programação especial e reforçam o papel da TV Jornal como uma das principais janelas de transmissão do maior e mais autêntico Carnaval do Brasil.

"Por mais um ano, trouxemos para o telespectador pernambucano uma experiência única do nosso carnaval. Com mais de 200 profissionais envolvidos nas transmissões e cerca de 14 horas no ar, entregamos a cobertura da festa de um jeito que só a TV Jornal sabe fazer. Foram mais de um milhão e setecentas pessoas alcançadas em todo o estado e a certeza de que o melhor carnaval está na TV Jornal", conclui a gerente de produção e programação, Eloísa Felinto.