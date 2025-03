Resumo das novelas, 08/03: Eugênia vê Topete com outra moça, em Garota do Momento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No capítulo deste sábado (08), que vai ao ar às 18h30, Clarice pede ajuda a Teresa para guardar seu caderno de lembranças

Este sábado traz diversas surpresas, descobertas e tensões nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

Rede Globo

(18h30) Garota do Momento



Bia aceita trocar o colar de joias por sua falsa réplica e acusar Beatriz. Guto confronta Alfredo sobre sua armação para unir Topete a Eugênia. Alfredo vê quando Topete aborda uma moça no boliche. Bia ameaça Cássio para ajudá-la a trocar os colares. Clarice pede ajuda a Teresa para guardar seu caderno de lembranças.

Juliano e Maristela acompanham a novela e deduzem que Bia conseguiu trocar os colares. Ronaldo tem seu trabalho com Lígia aprovado por Raimundo. Eugênia vê Topete com outra moça. Sérgio comunica a Beatriz que o colar de joias foi trocado.

(19h45) Volta Por Cima



Belisa conta para Ruth a história de Marco. Osmar exige que Chico trabalhe para ele, e Violeta reage contrariada. Roxelle não aceita o pedido de casamento de Gerson. Marco desvia mercadoria de uma entrega de Gerson. Jin e Tati fazem as pazes. Gerson leva Gigi para uma operação, e Marco e Rodolfo se preocupam.

Osmar arma um novo golpe para Violeta. Violeta avisa a Cacá que não quer que Ana Lúcia influencie na vida de seu neto. Os pais de Jin exigem que Madalena demita o filho. Osmar conta seu novo plano para Tati. Jão pede para Madalena acompanhá-lo, com Edson, ao cartório. Neuza se emociona ao ver a certidão do filho alterada. Violeta e Osmar se casam.

(21h20) Mania de Você



Mércia salva Molina e esconde o quadro roubado da família de Luma, deixando o empresário apavorado. Mavi declara admiração por Luma. Rodhes encontra Cristiano dormindo na calçada e o leva para o abrigo.

Michele termina com Daniel. Mavi decide aceitar a proposta de Viola, e lhe transfere todo o seu patrimônio. Luma recebe um bilhete anônimo marcando um encontro no restaurante do resort e se surpreende ao chegar ao restaurante.