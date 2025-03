Horóscopo, 08/03: Criatividade e foco banham o sábado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os astros apontam diversas necessidades para os signos no final de semana, com foco na atenção e equilibrio. Confira previsão completa

O play no final de semana começa com foco na conclusão de tarefas importantes. Não se mate de trabalhar, mas é importante lembrar que para objetivos serem concluídos, é necessário emprnho.

O mundo espiritual te ajudará nas suas metas, concedendo criatividade, boa comunicação e energias abençoadas.

ÁRIES

Comece o seu dia com atenção à família e evite atritos. Equilibre o trabalho com as obrigações de casa. Confie na sua praticidade e realismo para lidar com os desafios do dia. Mantenha o ciúme sob controle e aproveite a boa maré no romance.



COR: PRETO

PALPITE: 32,22,24

TOURO

Sua comunicação está a mil hoje, perfeita para liquidar tarefas pendentes. Cuidado com mal-entendidos no início do dia, mas fique tranquila, tudo fluirá melhor mais tarde. Amor em alta, sintonia ideal para sacudir a rotina

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 60,35,15

GÊMEOS

Sol e Marte enviam ótimas energias para a sua carreira e pode até conseguir promoção ou aumento agora. Você vai dar um show na hora de lidar com dinheiro e pode encontrar oportunidades lucrativas se seguir seus instintos, Gêmeos. A possessividade tem tudo para crescer no romance.

COR: CINZA

PALPITE: 14,04,41

CÂNCER

Comece forte no trabalho com confiança e decisão, apesar da competição. Mais tarde, aproveite os bons momentos com amigos, seja em uma viagem ou simplesmente colocando a conversa em dia. A paixão está no ar, espere por uma noite cheia de mimos e cuidados.

COR: ROSA

PALPITE: 60,59, 23

LEÃO

O sábado começa agitado e a sua intuição estará tinindo. Pela manhã, redobre a atenção para não se distrair facilmente, especialmente se tem planos para uma viagem.Falar menos e ouvir mais ajuda a manter a paz no romance.

COR: VERMELHO

PALPITE: 46,16,19

VIRGEM

A manhã pede mais cautela na hora de correr atrás dos seus sonhos, porque talvez nem tudo ocorra como estava esperando. Mas logo o astral melhora e ouvir outros pontos de vista pode ser muito inspirador. Sol e Marte enviam vibes positivas para a vida amorosa e sair da rotina ajuda a animar o relacionamento.

COR: LILÁS

PALPITE: 38,43,20

LIBRA

Comece o dia pronto para enfrentar quaisquer desafios no trabalho graças ao Sol e Marte. Cuidado para não se desentender com colegas ou concorrentes. Cuide-se para não demonstrar ciúmes e aguarde o fortalecimento da relação com seu amor.

COR: PINK

PALPITE: 23, 04,22

ESCORPIÃO

Sabadou! Conquiste o dever do trabalho cedo e aproveite o resto do dia para diversão e lazer. E que tal um romance descontraído cheio de carinho? É o que você terá hoje se aproveitar a boa sintonia cheia de astral e conexão.

COR: VERDE

PALPITE: 42,60,32

SAGITÁRIO

Inicie o dia com mudanças em casa, Sagita, e se livre do desnecessário. Apesar de um começo instável, o romance se equilibra. Deixe sua atração física brilhar na conquista e nutra o amor com quem você ama.

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITE: 04,24,23

CAPRICÓRNIO

Trabalho em equipe e parcerias ganham força hoje, aproveite para abrir conversas! No amor, há boas chances de inícios sólidos, mas controle o ciúme. Pode ser um desafio manter a paz em casa pela manhã.



COR: VIOLETA

PALPITE: 15,06,24

AQUÁRIO

Você terá que redobrar a atenção logo cedo para cuidar das tarefas de rotina. Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, pode faltar energia da sua parte para se dedicar aos assuntos do coração.

COR: AZUL-ROYAL

PALPITE: 11,61,34

PEIXES

Sol e Marte trocam likes nesta madrugada e avisam que você conta com criatividade e habilidade para lidar com as pessoas em tudo o que fizer. Só não baixe a guarda logo cedo, porque há risco de prejuízo. Pode se preparar para ser o centro das atenções na conquista!

COR: VERDE

PALPITE: 04,59,42