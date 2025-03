Horóscopo, 09/03: prepare-se para doses de carinho e momentos animados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Este domingo (9) traz boas vibrações para todos os signos do zodíaco, segundo os astros. A Lua entra em Leão à noite, trazendo uma energia poderosa para os relacionamentos e garantindo momentos inesquecíveis tanto para os solteiros quanto para os comprometidos. Aproveite as boas influências e confira o que o horóscopo revela para você hoje!

Áries

Domingão de boa energia! Curta a família, rememore o passado e recarregue as energias em casa. A Lua te faz brilhar na conquista à noite. Se estiver comprometido, prepare-se para diversão em dose dupla. Domingo promete, Áries!

PALPITE: 16, 20, 47

COR:VERDE-CLARO

Touro

Domingão animado te aguarda! Movimente-se, coloque planos de passeio em prática, converse com amigos e esteja aberto a um novo amor. Cuidado com os ciúmes à noite quando a Lua entra em Leão!

COR: LILÁS

PALPITE: 08, 35, 05

Gêmeos

Possibilidade de recuperação financeira está no horizonte. Com a entrada da Lua em Leão à noite, prepare-se para momentos divertidos e animados no amor. Seja com o par ou um crush, o romance está no ar!

COR: AMARELO-OURO

PALPITES: "57, 55, 28"

Câncer

Você tem tudo para começar o domingo com mais energia para curtir seus passatempos preferidos, Câncer. As amizades contam com um astral mais descontraído e você pode fazer contatos interessantes ou se divertir com o pessoal. Já o romance promete momentos descontraídos.

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITES: "59, 14, 42"

Leão

O desejo de ficar no seu canto, recarregando as baterias e curtindo o sossego que merece tem tudo para crescer neste domingo. Mas com a entrada da Lua em seu signo você pode curtir momentos de diversão. Também vai sobrar confiança para se divertir com quem ama.

COR: AMARELO

PALPITES: "27, 48, 45"

Virgem

O astral será perfeito para curtir a companhia dos amigos e os astros prometem um astral mais descontraído durante o dia. Mas a Lua se muda para o seu inferno astral à noite e a vontade de se isolar tem tudo para crescer. O romance conta com doses de carinho e momentos animados.

COR: AMARELO

PALPITES: 11, 54, 20

Libra

Domingou, Libra! Cuide do seu corpo, mude seu visual, adote estilos diferentes. À noite, uma atmosfera perfeita está reservada para você com os amigos. Aproveite todas as oportunidades para paquerar e mostrar seu charme! A conexão com o love promete ser ainda melhor.

COR: ROSA

PALPITES: "09, 29, 45"

Escorpião

O bom humor é garantido ao interagir com pessoas queridas, inclusive online. Se seu coração está livre, um novo amor pode surgir, sem importar a distância. À noite, o romance se solidifica com a Lua em Leão.

COR: PRETO

PALPITES: "34, 54, 19"

Sagitário

Domingo de mudanças, Sagitário! Aproveite a vibe de renovação para transformar seu espaço. Cuide do seu corpo e livre-se dos velhos hábitos. À noite, espere encantos inesperados no amor.

COR: BEGE

PALPITES: "33, 59, 23"

Capricórnio

Domingo promete ser um dia radiante para relacionamentos! Explore oportunidades de conhecer novas pessoas, tanto pessoalmente quanto online, e aproveite as boas vibrações ao redor. Se você já tem alguém especial, prepare-se para uma noite apaixonada.

COR: LILÁS

PALPITES: "23, 31, 32"

Aquário

As estrelas favorecem assuntos ligados à saúde e até mudanças pequenas serão importantes para você conquistar um estilo de vida mais saudável. À noite, a Lua entra em Leão e coloca os relacionamentos em foco, mas os assuntos amorosos estão protegidos.

COR: SALMÃO

PALPITES: "52, 36, 45"

Peixes

A Lua segue em seu paraíso astral e garante que você conta com uma dose extra de charme neste domingão, Peixes! O romance está no ar e há sinal de ótimos momentos, mas a rotina dá as caras à noite.

COR: BRANCO

PALPITES: "02, 38, 61"

