10º Pequeno Encontro da Fotografia reúne obras e pesquisadores em Olinda

Público poderá conhecer obras no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda; encontros online e oficinas com pesquisadores também integram programação

Inspirada no tema "A Matéria da Fotografia", a 10ª edição do Pequeno Encontro da Fotografia será realizada desta terça-feira (11) ao sábado (15), com maior parte das suas atividades concentradas no Mercado Eufrásio Barbosa, no Sítio Histórico de Olinda. Outras atividades ocorrem pelo canal do projeto no YouTube.

"Voltamos nossa atenção para obras, autoras e autores que encaram a materialidade e a desmaterialização da fotografia como aspectos importantes de suas produções imagéticas e conceituais", dizem os organizadores Maria Chaves, Eduardo Queiroga e Mateus Sá.

Este enfoque se traduz, por exemplo, na presença de obras elaboradas com técnicas mais artesanais, como antotipia e pinhole, ou alterações próprias do mundo digital, assim como na abordagem de processos criativos que flexibilizam a rigidez da câmera.

Online

Em 2025, a programação começa pela parte online do festival. A primeira atividade é o Espaço da Pesquisa, que neste ano tem curadoria da pesquisadora Janaína Damasceno (UERJ e UFF). Pesquisadores ligados a dez instituições de ensino, do Brasil e da Itália, falarão sobre nove trabalhos em dois painéis transmitidos ao vivo pelo YouTube e o público poderá interagir pelo bate-papo. Além disso, os textos ficarão disponíveis para leitura no site do festival.

A outra atividade promovida com participação à distância dos autores das obras é a Apresentação de Portfólio. Os realizadores do Pequeno selecionaram os cinco portfólios que fotógrafos do Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul vão mostrar ao público. A conversa também vai ocorrer por meio de transmissões ao vivo pelo YouTube e, além disso, os trabalhos serão publicados no site do festival.

Ciranda Fotográfica

Imagem de excursão realizada pelo Pequeno Encontro da Fotografia, em Olinda - DIVULGAÇÃO

É no Eufrásio Barbosa que as pessoas poderão conhecer as obras selecionadas para a Ciranda Fotográfica e escolher a sua preferida.

Quem tiver o projeto mais votado receberá como prêmio dez impressões em tamanho A4 (em papéis formatados ou canvas), em parceria com o ADI – Atelier de Impressão, um kit de fotolivros e a publicação do trabalho no site do festival.

À noite, chega o momento de assistir às obras escolhidas para as Projeções e às Palestras dos convidados desta edição do evento: a artista visual e pesquisadora Maria Vaz (MG), o artista visual e professor Dirceu Maués (PA), o artista e pesquisador Mitsy Queiroz (PE) e a fotógrafa e professora Erika Tambke (RJ). Eles também ministram as oficinas da edição, com inscrições disponíveis no site do festival.

Ele foi criado para facilitar a comunicação com o grupo que vai sair do MEB em um passeio pelo Sítio Histórico de Olinda. O roteiro muda a cada edição do Pequeno e só é divulgado quando se aproxima o dia da expedição. Porém, é possível dar algumas pistas: moda, história, natureza, poesia e dança estarão presentes.

Você pode conferir a programação completa acessando pequenoencontrodafotografia.com/10a-edicao-programacao.