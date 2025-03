Horóscopo, 11/03: seu poder de sedução estará em alta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os astros indicam oportunidades de crescimento, desafios a serem superados e momentos de intensidade no campo amoroso.

Veja a previsão dos astros para o seu signo e descubra como aproveitar ao máximo as energias desta terça-feira (11).

Áries

Você começa o dia com sorte e as questões pendentes devem se resolver. Entretanto, atenção com as finanças à tarde! À noite, aproveite uma dose extra de disposição para curtir o amor e lidar com ciúmes.

COR: PRETO

PALPITES: "22, 23, 59"

Touro

Seu jeito responsável te ajudará a priorizar tarefas importantes hoje. Desfrute da companhia da família, mas cuidado com tensões no final da tarde. Uma chance para o amor do passado pode surgir, apenas mantenha a calma e evite o ciúme!

COR: VERDE

PALPITES: "08, 53, 06"

Gêmeos

No trabalho, você terá facilidade para explorar seu jeito falante e comunicativo, assim fica fácil resolver qualquer tarefa que cair no seu colo. As amizades contam com a proteção de Mercúrio e Vênus à noite. O diálogo será o ponto alto do romance, mas evite assuntos espinhosos mais tarde.

COR: VERDE

PALPITES: "60, 24, 31"

Câncer

As energias são favoráveis para questões monetárias hoje, já que existem oportunidades de aumentar seus ganhos. Contudo, controle seu lado possessivo no amor, não exagere.

COR: BRANCO

PALPITES: 41, 15, 08

Leão

Você começa o dia com um reforço de ótimas energias para correr atrás dos seus interesses. No trabalho, criatividade e muito foco serão fundamentais para ter sucesso em tudo o que fizer hoje. No amor, aja de maneira natural para deixar o par ainda mais apaixonado e não exagere demais no ciúme.

COR: ROXO

PALPITES: "57, 45, 12"

Virgem

A Lua ainda segue infernizando o seu signo, então é melhor cuidar do que interessa no trabalho. A boa notícia é que você conta com a sua intuição e pode se sair melhor com atividades feitas de maneira isolada. À noite, seu poder de sedução estará em alta com o reforço de Mercúrio e Vênus.

COR: CEREJA

PALPITES: 34, 19, 45

Libra

Hoje abre com altas expectativas, especialmente no trabalho! Aproveite a energia positiva para novas amizades e conversas. Mantenha a cautela ao expressar seus pensamentos para evitar conflitos à tarde. À noite, a paz retorna para firmar laços e criar memoráveis momentos com quem ama.

COR: AZUL-ESVERDEADO

PALPITES: "23, 59, 04"

Escorpião

Hoje você desperta melhor sua ambição e tem força para traçar novos planos no trabalho! Mantenha o foco e lute pelo reconhecimento que merece, Escorpião. Seja cauteloso nas relações com colegas e cuide bem da sua saúde esta noite. O romance tem oscilações, tenha cautela.

COR: AZUL-TURQUESA

PALPITES: "50, 14, 41"

Sagitário

Hoje você vai contagiar a todos com seu otimismo hoje! Invista em seu crescimento pessoal ou profissional, mas lembre-se de manter o foco. Nos assuntos do coração, prepare-se para leveza e muita animação.

COR: VIOLETA

PALPITES: "21, 45, 09"

Capricórnio

Hoje, seu sexto sentido aguçado pode ajudar a manter seus objetivos secretos. Prepare-se para momentos de boa energia em família. Desafios podem surgir na vida amorosa, mas deixando a paixão prevalecer, tudo pode ser superado. Seu charme estará em alta.

COR: MARROM

PALPITES: "06, 24, 51"

Aquário

A Lua protege os relacionamentos nesta terça e avisa que melhorar a interação com as pessoas será a chave para se dar bem em todas as áreas. E isso também vale para o serviço! Tudo indica que deve fortalecer os laços com quem ama e uma boa conversa será a chave para fazer isso.

COR: AMARELO

PALPITES: "52, 09, 43"

Peixes

Hoje é o dia perfeito para lidar com assuntos de trabalho pendentes e mostrar todo o seu potencial. Esteja preparado para algumas surpresas financeiras positivas ao cair da noite! Embora a rotina possa aparecer em seu romance, não permita que ela atrapalhe seus momentos especiais a dois.