Resumo das novelas, 10/03: Marina, ao que tudo indica, teve um descolamento de placenta e precisa ficar em repouso absoluto, em Quando me Apaixono

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono

Marina, ao que tudo indica, teve um descolamento de placenta e precisa ficar em repouso absoluto. Josefina pede a Roberta que leve parte de seu dinheiro para o presídio pois precisa pagar o diretor. Gonçalo, graças aos cuidados da família, está se recuperando muito rápido. Corina chega ao Centro “A Esperança” com seu filho nos braços e contando uma história muito triste. Constanza, imediatamente, se encanta com o bebê. Inês e Regina prometem ajudar Corina em tudo que puderem. Renata começa a acreditar na inocência de Augusto quando Jerônimo conta que Ezequiel e Lázaro levaram Aurora para longe do povoado por que Augusto tinha ordenado ao empregado que a matasse.

(21h05) A Caverna Encantada

Na Festa da Primavera, Anna, Manu e Isadora pegam Lavínia no flagra tentando quebrar a placa em homenagem à família Salvatore. Assim como as meninas, os meninos do grupo Luíses se apresentam no evento. Jane e Nina descobrem que Felipe e Rui estão sabotando os clientes no tomba-latas. Elisa planeja atacar Pilar, mas acaba sendo alvo do seu próprio plano. Shirley e Wanda detêm Elisa. Cristina canta e encanta a todos com seu talento. Gabriel e Pilar dançam juntos e se beijam pela primeira vez; ela aceita namorar com Gabriel.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

José põe em prática uma construção. Potifar ordena uma execução.

REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento

Sérgio acompanha Beatriz à delegacia. Eugênia termina o namoro com Topete. Cássio teme que o plano de Bia contra Beatriz dê errado. Maristela e Juliano armam para que Beatriz e Carmem. Eugênia descobre o plano de Alfredo e Jacira. Alfredo demite Topete. Anita começa a trabalhar com Marlene. Ronaldo incentiva Lígia a compor. O delegado confronta Beatriz sobre o suposto roubo do colar. Glorinha informa a Beto sobre a possibilidade de Beatriz ser presa. Carmem é avisada sobre o depósito de uma grande quantia em sua conta bancária.

(19h40) Volta Por Cima

Jão tenta falar com Madalena sobre o relacionamento deles. Nando reclama da implicância de Rosana com o irmão. Gerson abandona Gigi em um confronto com outro contraventor. Joyce confessa para Madalena sua paixão por Sebastian. Bernardo critica Yuki por forjar um romance com Sebastian. Silvia se incomoda ao descobrir que Madalena foi com Jão ao cartório. Rosana confronta Neuza. Nando compra anabolizantes de forma ilícita, sem o conhecimento de Miranda. Silvia vê a troca de olhares entre Madalena e Jão e fica incomodada. Rodolfo se encontra com Ruth. Osmar leva o documento assinado por Violeta para o advogado.

(21h20) Mania de Você

Molina pede perdão a Luma e tenta convencê-la a ser sua cúmplice contra Mavi e Viola. Iberê é abordado por dois capangas de Molina. Molina garante a Luma que rompeu com Mércia. Marcel e os amigos de Viola desaprovam sua aproximação com Mavi. Lorena não consegue falar com Iberê. Luma acusa Mavi de tê-la traído novamente. Berta deixa sua herança para Henriquinho. Luma encontra o diário de Molina. Magda nomeia seu filho Douglas o novo gerente administrativo do resort. Mércia alerta Molina para não se meter com Luma. Luma entrega o diário para Molina e sela sua parceria com o empresário.