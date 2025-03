Resumo das novelas, 11/03: Carlos e Lázaro estão quase desistindo de procurar Karina, em Quando Me Apaixono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No capítulo desta terça-feira (11), que vai ao ar às 13h45, Gonçalo conversa com Honório e Matias e aceita Germano como sócio da empresa

Esta terça-feira traz diversas surpresas, descobertas e tensões nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono

Renata não consegue acreditar que Augusto tenha mandado matar o Dr. Álvaro e Aurora. Regina quer agilizar os trâmites para que Roberta receba no dia de seu aniversário a herança deixada por seu pai. Carlos e Lázaro estão quase desistindo de procurar Karina quando ouvem seus gritos de socorro. a polícia chega quando Álvaro está ameaçando Lázaro e Karina com um revólver. Gonçalo conversa com Honório e Matias e aceita Germano como sócio da empresa.



(21h05) A Caverna Encantada

Depois de Isadora brigar com Lavínia, Norma pede que Lavínia castigue a colega. Em troca de preservar Isadora do castigo, Lavínia pede a Anna a pedra mágica, e ela entrega. Felipe e Rui dão visual de roqueiro aos Luíses.



RECORD

(21h45) Gênesis

Judá sofre com mais uma importante perda. Três anos depois, José brinca com os filhos. Judá se interessa por Tamar.



REDE GLOBO

(18h10) Garota do Momento

Carmem decide ir para o Rio de Janeiro. Beto acode Beatriz. A polícia chega à casa de Carmem. Basílio confronta Maristela e Juliano sobre a prisão de Beatriz. A imprensa anuncia o ocorrido com Beatriz, e Clarice desconfia. Lígia e Anita conversam com Celeste e Edu, respectivamente. Clarice visita Beatriz. Onofre exige que Sérgio e Alfredo tirem a novela ‘Senhora’ do ar.



(19h20) Volta Por Cima

O advogado explica para Osmar quando ele tomará posse dos bens de Violeta. Madalena sente ao saber que Jão vai comemorar com Silvia sua nova certidão. Ruth e Rodolfo se enfrentam. Gigi conversa com Marco sobre o que Gerson fez contra ele. Rodolfo diz a Marco que se encontrou com Ruth. Joyce se insinua para Sebastian.

Silvia confessa a Yuki e Bernardo que se apaixonou por Jão. Cida convida Madalena para ser sua madrinha de casamento. Alberto se muda para o hostel de Tereza e Jayme. Hana insiste que a família de Jin convença o filho a voltar a cantar. Osmar e Tati se impressionam com o valor da conta de Violeta. Marco conhece Ruth. Silvia decide terminar com Jão.



(20h35) Mania de Você

Molina manda Luma vigiar os passos de Mavi e Mércia. Mavi pede uma chance aos amigos de Viola para se redimir. Daniel fica arrasado ao ver Michele beijando Cristiano. Nahum diz para Mavi que Viola odeia o filho, e fica preocupado ao saber que Iberê está sumido. Depois de receber um poema de Sirlei, Berta decide encontrá-lo na praia.