Resumo das novelas, 12/03: Norma avisa Gabriel e Pilar que eles não podem namorar, em A Caverna Encantada

Esta quarta-feira traz diversas surpresas, descobertas e tensões nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono

César compra um anel de compromisso para Adriana e Matias acha que chegou a hora de contar que ele está com um problema muito grave de saúde.

Augusto chega á conclusão que Ezequiel falou demais e, portanto, é um traidor.

(20h30) A Caverna Encantada

Na sala da direção, Norma avisa Gabriel e Pilar que eles não podem namorar dentro do colégio nem fora dele. Shirley e Wanda cobram Norma por permitir que Lavínia castigue Isadora.



RECORD

(21h45) Gênesis

Adurrá revê Neferíades. Judá está pronto para fazer algo que custará uma vida.



REDE GLOBO

(18h20) Garota do Momento

Onofre retira seu patrocínio da novela. Basílio e Beto se estranham. Beatriz deduz que foi Cássio quem furtou o colar de joias. Topete pede ajuda a Jacira para recuperar seu emprego na TV. Sérgio nega a solução de Bia e Cássio. Cássio é convocado a depor na delegacia. Beto e Basílio confrontam Cássio. Ronaldo desconfia dos ciúmes de Lígia. Cássio ameaça a família Alencar.



(19h20) Volta Por Cima

Silvia revela para Jão o real motivo de querer terminar com ele. Ruth conta sua história para Marco. Tati se revolta com Violeta por ter se recusado a deixar Osmar devolver o dinheiro para sua família. Sidney convida Jayme para ser padrinho do seu casamento com Cida. Marco enfrenta Gerson.



(20h40) Mania de Você

Mavi não acredita que Molina está vivo. Sirlei alerta Berta para ter cuidado com Ísis. Luma propõe marcar um encontro com Molina para provar a Mavi que o pai está vivo. Nahum ameaça Mércia pelo sumiço de Iberê.