Horóscopo, 13/03: É tempo de encerrar ciclos e preparar-se para o novo

Esta quinta-feira (13), chega carregada de energia para fechamento de ciclos e preparação para novas fases na vida.

O céu está pedindo atenção, reflexão e ajustes, principalmente no campo profissional e emocional. Veja o que o horóscopo de hoje revela para cada signo e como você pode aproveitar ao máximo as vibrações do dia.

Áries

Hoje é um dia de paciência e foco. Extraia o máximo de seu trabalho logo cedo e organize tudo ao seu redor. Cuide também da sua saúde. O romance pode não ser a prioridade hoje, mas lembre-se, tudo tem seu tempo!

COR: CINZA

PALPITES: "58, 32, 50"

Touro

Inicie o dia com cautela nos gastos, Touro, e mantenha o foco nas tarefas criativas no trabalho. As relações com colegas e clientes estão propensas a fluir positivamente.

À noite, sintonize-se com o aumento de suas habilidades de comunicação, adicione um toque de romantismo à vida a dois e arrase na conquista.

COR: LILAS

PALPITES: 58, 31, 41"

Gêmeos

Logo cedo, manter a harmonia com o pessoal de casa pode ser um desafio e tanto. Mas as coisas entram nos eixos aos poucos e seu lado caseiro tem tudo para crescer.

No trabalho, focar em tarefas de rotina pode ajudar o serviço a andar mais rápido. Tanto o romance quanto a paquera estarão mais parados do que esperava.

COR: PRETO

PALPITES: "42, 26, 17"

Câncer

Hoje, você inicia o dia evitando mal-entendidos. Depois, prepare-se para brilhar com seu raciocínio rápido e ideias geniais. No amor, use sua lábia para conquistar. Com diversão garantida, o romance está no ar.

COR: MAGENTA

PALPITES: 21, 39, 45"

Leão

As estrelas prometem good vibes para as finanças nesta quinta, Leão! Há chance de transformar o seu esforço no trabalho em algo mais palpável e finalmente conseguir aquele aumento. No amor, o ciúme tem tudo para crescer também.

COR: VIOLETA

PALPITES: "17, 26, 33"

Virgem

No trabalho, vai esbanjar confiança ao lidar com qualquer assunto e tem tudo para brilhar. Mas, pela manhã, é melhor agir com diplomacia para não bater de frente com pessoas que pensam de maneira diferente. O romance conta com otimismo e bom humor à noite.

COR: ROXO

PALPITES: 57, 36, 21"

Libra

Hoje, a Lua pede cautela, mas também aumenta seu sexto sentido - confie nos seus instintos para ter sucesso na vida profissional! À noite, sua confiança cresce e surpresas na conquista amorosa podem vir, mas mantenha isso em segredo.

COR: 32, 13, 22

PALPITES: 32, 13, 22"

Escorpião

Inicie o dia com calma, apazigue tensões entre amigos e compartilhe suas ideias no trabalho para aprender algo novo. À medida que o dia melhora, divirta-se reencontrando a galera. No amor, quebre a rotina para revigorar o romance.

COR: SALMÃO

PALPITES: "27, 09, 34"

Sagitário

Comece a quinta-feira com jogo de cintura extra! Enfrente desafios nos relacionamentos, mas mantenha o foco na carreira. À tarde, tenha disposição para mudanças significativas no trabalho. No amor, concentre-se no que é realmente importante.

COR: ROSA

PALPITES: "15, 22, 33"

Capricórnio

Comece o dia com um esforço extra para manter o foco, mas não se preocupe, sua criatividade e agilidade logo entrarão em ação.

O trabalho em equipe será mais gratificante do que você esperava. Mantenha a sintonia no amor para aproveitar o clima gostoso que o espera.

COR: PINK

PALPITES: "32, 42, 04"

Aquário

Prepare-se para um dia agitado, Aquário! Tenha calma no romance para evitar conflitos e canalize seu foco e disciplina para alcançar resultados impressionantes no trabalho. É tempo de encerrar ciclos e preparar-se para o novo.

COR: CEREJA

PALPITES: "43, 46, 09"

Peixes

Hoje, sua habilidade para trabalhar em equipe brilha! Utilize essa energia no trabalho, testando novas ideias e parcerias.

Cuidado com algumas tretas que podem ser mal-entendido pela manhã. No amor, o romance e a diversão estão garantidos esta noite.