Jessier Quirino, Xangai e Maciel Melo se unem para show inédito em Pernambuco

O evento cultural acontece no dia 28 de março, com ingressos disponíveis na internet e na bilheteria do Teatro Guararapes, em Olinda

Três gigantes da cultura nordestina se reúnem nos palcos em um encontro inédito de vozes, de poesia, de histórias. Com o espetáculo "Palavra em Cantoria", Jessier Quirino, Xangai e Maciel Melo chegam ao Teatro Guararapes, em Olinda, no dia 28 de março.

Os ingressos estão à venda no site Ticket Work (https://cecontickets.com.br/palavra-em-cantoria-xangai-jessier-quirino-e-marciel-melo__2341) e na bilheteria do teatro.

Em uma celebração da cultura que transcende fronteiras e emociona corações, o espetáculo reúne as vozes, a poesia e as histórias de três artistas que se entrelaçam como fios de uma rede, tecendo a trama das tradições nordestinas com maestria e paixão.

No palco, sob os holofotes que iluminam as memórias do sertão, o trio leva ao público um universo de experiências, de sonhos e de canções que ecoam pelas veredas da alma do povo nordestino.

Os artistas

Jessier Quirino é arquiteto, poeta, compositor, homem de palco, e se diz um “prestador de atenção das coisas do mato”. No seu canal do YouTube (@jessierquirino), que já conquistou mais de 135 mil inscritos, apresenta entrevistas, declamações de poemas e muitos causos. Publicou vários livros, como “Paisagem de Interior” e “Prosa Morena”.

No ano passado, Jessier lançou o livro “Eu Parece que Tô Vendo”, que também deu nome ao seu novo espetáculo e a um álbum musical disponível nas principais plataformas digitais. Encarnando o personagem Euclydes Villar, fez parte do elenco da minissérie "A Pedra do Reino", baseada na obra de Ariano Suassuna, veiculada pela Rede Globo.

Imagem de Jessier Quirino, Xangai e Maciel Melo - Divulgação

Já Maciel Melo, um dos grandes representantes da arte nordestina, e uma encarnação viva da riqueza musical e poética dessa região, é compositor, cantor, músico, ator e escritor. Entre suas obras-primas está o clássico "Caboclo sonhador" e sucessos como "Que nem vem vem", "Tampa de pedra", "Terra prometida" e "Caia por cima de mim”.

As composições de Maciel já foram gravadas por algumas das maiores vozes do país, como Elba Ramalho, Fagner, Dominguinhos, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. Além de suas conquistas na música, Maciel Melo também deixou sua marca nas telas, atuando na novela "Velho Chico" da Rede Globo.

Completando o trio, Eugênio Avelino, ou Xangai, é mais que um artista, é um poeta do sertão e um símbolo de autenticidade e paixão pela música. Sua música reflete a alma do sertão, trazendo em seu repertório ritmos tradicionais como o baião, o xote, a toada e o coco.

Além de seu trabalho solo, Xangai também colaborou e cresceu ao lado de vários outros artistas renomados, como Elomar, Geraldo Azevedo e Vital Farias. Cantador, compositor e violeiro, Xangai também encanta o público criando uma atmosfera intimista e envolvente como contador de histórias, e fez parte do elenco de "Velho Chico", da Rede Globo.

SERVIÇO

Local: Teatro Guararapes - Olinda, PE

Dias: 28 de março

Hora: 20h30

Ingressos: No site Ticket Work

Classificação: 12 anos