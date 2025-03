Quiosque Solidário do RioMar Recife recebe o Instituto Cristina Tavares em março

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Quiosque Solidário do RioMar Recife recebe, ao longo do mês de março, o Instituto Cristina Tavares de Apoio à Pessoa Adulta com Câncer, que disponibiliza diversos produtos com a renda das vendas revertida para a manutenção da organização.

A ação tem como objetivo fortalecer o trabalho da instituição, que há quase 20 anos oferece acolhimento, orientação e encaminhamento a pacientes adultos com câncer, promovendo a defesa de seus direitos.

O espaço solidário está localizado no Piso L1 do shopping, próximo à loja O Boticário, e oferece uma variedade de itens para compra, como garrafas, laços, blocos e bonecas.

A iniciativa permite que os clientes do RioMar contribuam diretamente para o trabalho social do Instituto, garantindo apoio a quem enfrenta o tratamento da doença.

Uma iniciativa de impacto social



O Quiosque Solidário é um projeto do Instituto JCPM de Compromisso Social que busca estimular a geração de renda para instituições filantrópicas através da comercialização de artigos personalizados e artesanatos.

Mensalmente, uma nova entidade ocupa o espaço, sempre ligada a causas sociais relevantes, como o acolhimento de crianças, tratamento de câncer, apoio a pessoas em situação de rua e suporte a mães de crianças com doenças raras.