Resumo das novelas, 13/03: Inês e Regina prometem ajudar Corina, em Quando Me Apaixono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Esta quinta-feira traz diversas surpresas, descobertas e tensões nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono

Constanza, imediatamente, se encanta com o bebê. Inês e Regina prometem ajudar Corina em tudo que puderem. Renata começa a acreditar na inocência de Augusto quando Jerônimo conta que Ezequiel e Lázaro levaram Aurora para longe do povoado por que Augusto tinha ordenado ao empregado que a matasse.



(21h05) A Caverna Encantada

Jane deixa sua coroa cair na caverna, e Anna a encontra. Felipe apresenta aos membros do Luíses o novo visual do grupo. Dodô revela a Anna que Moleza está entrando escondido na caverna com os Pequenotts, e Anna fica chateada por Moleza estar mentindo.



RECORD

(21h45) Gênesis

José fala que algo preocupante está a começar. Jacó fica aflito com a falta de alimentos.



REDE GLOBO

(18h25) Garota do Momento

Maristela garante a Cássio que resolverá a situação do roubo do colar. Anita e Alfredo oferecem um jantar para reunir Marlene e Raimundo. O delegado descobre sobre o depósito na conta bancária de Carmem. Os filhos de Raimundo se surpreendem com o novo comportamento do pai.



(19h40) Volta Por Cima

Madalena fica tocada com a revelação de Silvia. Tati percebe que Osmar esconde algo. Rosana tenta descobrir com quem Rique está se relacionando. Osmar pergunta quando Cacá contará para Jão que ele não é o pai do filho que ela espera. Alberto encontra Doralice e Madalena.



(21h20) Mania de Você

Molina garante a Luma que deu dinheiro para Iberê deixar o país. Viola revela a Nahum que a reconciliação com Mavi é um plano para descobrir o assassino de Rudá. Berta se recorda da morte de Henrique e deduz que Guga matou o filho junto de Ísis.