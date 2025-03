São João 2025: Caruaru divulga primeira atração da festa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O perfil oficial do São João de Caruaru, anunciou nesta quarta-feira (12), a primeira atração de uma das maiores festas do Estado de Pernambuco.

De acordo com o perfil, a banda de forró romântico, Seu Desejo, que canta o hit "Beijos, Blues e Poesia", está confirmada na festa junina deste ano.

Programação completa

Segundo o perfil oficial do São João de Caruaru, a programação completa será divulgada no dia 19 de março, às 10h, no Centro Multcultural do Alto do Moura. Além disso, é possível conferir os detalhes do lançamento na TV oficial da prefeitura.

No ano anterior, Caruaru contou com 72 de festa e mais de 25 polos, chegando a um total de 1,3 mil atrações. Os polos ficam nas áreas mais centralizadas e nas Zonas Rurais.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />