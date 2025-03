'Infelizmente, Odete Roitmann segue muito atual", diz Débora Bloch, de 'Vale Tudo'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O elenco de "Vale Tudo", remake do clássico de 1989 que estreia no final do mês na TV Globo, busca equilibrar o respeito à obra original com o Brasil atual, que mudou bastante nos últimos 40 anos.

Débora Bloch, que viverá Odete Roitmann, uma das vilãs mais marcantes da história da teledramaturgia nacional, confirma essa intenção.

"Ela é o retrato de uma classe brasileira que despreza o Brasil e, ao mesmo tempo, se beneficia dele, sugando as suas riquezas. É uma personagem muito interessante e, infelizmente, muito atual", disse, na segunda coletiva com o elenco do folhetim.

Bloch acredita que a personagem esteja alinhada com pensamentos extremistas da atualidade. "O Brasil mudou muito, mas estamos vendo uma volta, aqui e no mundo, de um pensamento preconceituoso, retrógrado e até fascista. É como se a história estivesse se repetindo, então acho que a Odete representa esse pensamento", disse.

'Racismo está cada vez mais sutil', diz Bella Campos

Imagem do elenco principal do remake de 'Vale Tudo', da TV Globo - FABIO ROCHA/TV GLOBO

A trama criada por Gilberto Braga, agora escrita por Manuela Dias, gira em torno do conflito entre mãe e filha, Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos), sobre se é possível ou não ser muito bem-sucedido e, ao mesmo tempo, honesto no Brasil.

O embate entre elas vai mobilizar todos os núcleos da trama, provocando enfrentamentos éticos, histórias de amor e encontro de mundos diferentes que habitam o Rio de Janeiro.

A atriz Bella Campos, que desta vez viverá uma Maria de Fátima negra (a original foi Glória Pires) comentou sobre a relação da personagem com Odete Roitmann, que fazia comentários racistas na versão de 1989 - como o Brasil ser uma "mistura de raças que não deu certo".

"Nessa versão, temos a oportunidade de discutir o racismo nesse lugar; ele está cada vez mais sutil, sofisticado ao ponto de ficar disfarçado. O fato de Odete conviver com Maria de Fátima não significa que essa relação racista tenha se desconstruído. A Maria está ao dispor da Odete, a serviço dela", disse.

Bella também rebateu às críticas que vem recebendo pela sua atuação nas redes sociais: "O que importa hoje é o feedback da direção da Manu (Dias), que está assistindo as cenas e pode ir direcionando a gente nesse sentido."

Personagem alcoolista será vivida por Paolla Oliveira

Imagem da família Roitmann no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo - JOÃO COTTA/TV GLOBO

Paolla Oliveira viverá a marcante personagem Helena Roitmann, filha de Odete, que sofria de alcoolismo - doença que continua na nova versão. Ela se apaixona por Ivan (Humberto Carrão), companheiro da protagonista Raquel.

"Consegui entender a beleza, muito para além do alcoolismo. Existe uma mulher tentando viver nas brechas dessa doença. Isso tem me encantado muito; todos os caminhos percorridos na construção do seu dia a dia", diz Paolla.

A atriz confirmou que trocou ideias com Renata Sorrah, que brilhou na primeira versão. "Ela foi muito gentil. Sempre falamos de um novo personagem. Temos a oportunidade de transformar algo tão grandioso em algo novo. Foi um 'axé' mesmo, me sinto muito abençoada de ver de perto o quão grandiosa ela é."

Humberto Carrão, que vive Afonso, frisou que as novelas conseguem dar conta de transformações sociais e políticas. "Assim como naquele momento (1989), vivemos uma época de intensas transformações, em que as redes sociais impactam democracias e perpetuam o racismo. É uma releitura, algo poderoso."

Diabetes será tema

A personagem Solange, que será vivida por Alice Wegmann, será diabética na nova versão. "A Lidia Brondi construiu a Solange brilhantemente na época, ela já era muito moderna naquele momento, agora será moderna de uma outra forma, pois bebemos muito do lugar que o mundo está hoje."

"Sobre a diabetes, esse é um tema pouco falado no audiovisual e estamos levando isso para uma novela das 21h. Recebi mensagens de várias mães e crianças diabéticas, de pessoas curiosas. Vamos abordar com muita naturalidade e surpreender quem nunca se informou sobre isso, muita gente não sabe o que é hipoglicemia", disse.

Com previsão de estreia em março, 'Vale Tudo’ é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques, baseada na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva

e Leonor Bassères. A direção artística é de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques.