Pernambucana lança livro em coautoria com Bebel Gilberto e prefácio de Fernanda Montenegro

A pernambucana Patricia Calazans é uma das coautoras do livro "Ensemble: De solo a Sinfonia", em que mulheres compartilham suas jornadas pessoais e profissionais, oferecendo uma visão íntima de suas lutas e vitórias.

Entre as outras coautoras estão a cantora Bebel Gilberto; a atriz Bruna Lombardi; a medalhista olímpica Virna Dias; a empresária Roberta Matarazzo Suplicy; a CEO do TikTok para América Latina Gabriela Camazetto; e a vice-presidente da Microsoft para America Latina, entre outros nomes das áreas de cultura, negócios, empreendedorismo e justiça social.

Superação

Em seu capítulo, Patricia, que é fundadora da agência de comunicação Latina PR, relata os desafios após a perda do seu filho Daniel, falecido aos 23 anos, no dia do aniversário dela. Na semana anterior, ela havia literalmente perdido a voz.

"Se não fosse o apoio de outras mulheres, eu jamais estaria viva hoje. Desde mulheres que estavam enfrentando o luto como eu, amigas de uma vida, mas também profissionais que acreditaram em mim para que eu pudesse ressignificar a minha carreira", conta Patrícia.

Lançamento

Imagem da empresária Patríclia Calazans, coautora de 'Ensemble: De solo a Sinfonia' - DIVULGAÇÃO

O livro foi publicado pela Reino Editorial e está à venda nas livrarias de todo o país e na Amazon, em versões em português e em inglês. O lançamento em outros países inclui Estados Unidos, Inglaterra e Portugal.

O lançamento no Brasil, com tarde de autógrafos, será realizado no dia 19 de março, das 16h30 às 19h30, na Livraria da Vila, no Shopping JK, em São Paulo.

Sendo uma das coordenadoras do projeto, Patricia ressalta que vem ao Recife ainda neste semestre para o lançamento do livro na Livraria Jaqueira, em data ainda a ser definida.

Atuação social

O nome do filho está presente na Daniel Calazans Foundation, fundada por Patrícia. Trata-se de uma entidade com recursos próprios que faz advocacia para interconexão entre transtornos mentais, abuso de substâncias e condições clínicas que simulam os efeitos de doenças psiquiátricas.

Em menos de dois anos, a DCF já levou duas leis para o Senado americano e está envolvida na cofundação de uma plataforma de inteligência artificial para tratar gratuitamente famílias em luto e sem recursos para terapia psicológica.