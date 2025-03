Projeto itinerante une circo e frevo em apresentações gratuitas pelo interior de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A estreia acontece neste sábado (15) no Agreste pernambucano, com o espetáculo do Coletivo 3º Ato, misturando palhaços, música ao vivo e Frevo

O Coletivo 3° Ato, grupo artístico que atua no Recife, inicia neste sábado (15), um novo projeto itinerante pelo interior de Pernambuco. O projeto tem início no Agreste e mistura circo, música e história, celebrando o Frevo.

As primeiras cidades a receber o Coletivo 3° Ato serão João Alfredo e Limoeiro, ambas no dia 15 de março, às 15h30 e 19h30, respectivamente.

Espetáculo

O enredo do espetáculo gira em torno dos palhaços Carambola, Dunga e Geleia, personagens carismáticos que conduzem o público por uma jornada lúdica e cheia de humor. Eles contam a história do frevo, desde suas origens nas ruas do Recife até sua consagração como símbolo da identidade pernambucana. A narrativa envolve números de palhaçaria, acrobacias e muita interação com o público, tudo embalado por uma mini orquestra de frevo que toca ao vivo.

Com um formato pioneiro, o Frevo na Ponta do Nariz, incentivado pelo Governo de Pernambuco, por meio dos recursos do Funcultura, abre espaço para a participação de músicos locais em cada cidade visitada. No Agreste, quatro artistas da região se juntam à orquestra, após um processo de preparação e intercâmbio cultural. Essa iniciativa não só valoriza os talentos locais, mas também fortalece os laços entre as comunidades e a cultura tradicional.

Imagem de espetáculo do Coletivo 3° Ato - Bismarck Passos/ Divulgação

O frevo, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Imaterial da Humanidade, é o grande protagonista do espetáculo. Além da cultura do circo, tão presente no imaginário nordestino, ganha destaque na figura dos palhaços, que resgatam a tradição dos antigos picadeiros e levam ao público uma mensagem de resistência e alegria.

Em março, o projeto também passará pela Mata Sul, com apresentações em Palmares e Catende no dia 26. Já em abril, o Sertão recebe o espetáculo, com datas marcadas para Sertânia (5/4) e Arcoverde (6/4).

Serviço:

João Alfredo

Local: Auditório da Faculdade Vale do Pajéu, Rodovia PE, 88, João Alfredo.

Data: Sábado, 15 de março

Horário: 15h30

Classificação indicativa: livre

Limoeiro

Local: Centro de Criação Galpão das Artes, Rua Vigario Joaquim Pinto - Limoeiro

Data: Sábado, 15 de março

Horário: 19h30

Classificação indicativa: livre