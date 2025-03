Fundação Gilberto Freyre celebra 125 anos de nascimento do sociólogo com programação gratuita e premiação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Evento será neste sábado (15), com café da manhã, feira de livros, atividades de desenho, visitação à casa-museu e entrega do Prêmio Gilberto Freyre

A Fundação Gilberto Freyre vai celebrar, neste sábado (15), os 125 anos do nascimento de Gilberto Freyre. Entre as comemorações, haverá visitação gratuita à Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre, localizada na Rua Dois Irmãos, 320, no bairro de Apipucos, e também a entrega do Prêmio Gilberto Freyre 2024-2025 à vencedora do 3º Concurso Internacional de Ensaios, realizado junto com a Global Editora.

A celebração dos 125 anos de nascimento do sociólogo e escritor vai começar às 9h, com um café da manhã; em seguida, a partir das 9h30, os visitantes poderão folhear e adquirir obras diversas na 'Feirinha de Livros', com edições da Fundação Gilberto Freyre, da Cepe Editora e da Vacatussa. No mesmo horário, o arte-educador Emerson Pontes vai ministrar a Oficina de Desenho Livre, direcionada para crianças.

Pelo Sítio Ecológico da Fundação Gilberto Freyre, apreciadores da arte de desenhar vão se reunir no Encontro do Urban Sketchers Recife-Olinda, coletivo de desenho de observação que integra uma comunidade internacional de pessoas que se encontram em lugares ao ar livre. Para participar, basta levar o próprio material. Cada pessoa desenha ao seu estilo e com a sua técnica.

A Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre estará aberta à visitação mediada, gratuitamente, em três horários: às 9h30, 10h30 e 11h30. Residência onde o casal fez morada por mais de 40 anos, a casa-museu preserva um amplo e precioso acervo de mobílias, objetos, obras de arte e os livros que compuseram a biblioteca do sociólogo.

“Celebrar os 125 anos de Gilberto Freyre é valorizar a história e o vanguardismo de um dos maiores intérpretes do Brasil. Sempre à frente do seu tempo, foi premiado por representantes de inúmeros países, dada a importância do legado intelectual que produziu”, comenta Fernando Freyre, presidente da Fundação Gilberto Freyre.

Ao longo de 2025, a instituição vai promover outras ações de valorização da obra do escritor. Será lançado o site da Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre, que oferecerá visita virtual, e serão realizados dois seminários em torno do pensamento do sociólogo.

Entre as novidades editoriais, estão a publicação da obra “Nordeste” em histórias em quadrinhos e de títulos de estudos freyrianos, como o que venceu o 3º Concurso Internacional de Ensaios, que terá sua quarta edição prevista para março de 2026.

Prêmio Gilberto Freyre

A manhã de celebração aos 125 anos de nascimento de Gilberto Freyre será coroada, às 11h, com a cerimônia de entrega do Prêmio Gilberto Freyre 2024-2025 a Isabella Mendes Freitas, doutora em Ciências Sociais que venceu o 3º Concurso Internacional de Ensaios com o trabalho “Linhas e Curvas, Cinzas e Cores: Estrangeiros e Estrangeirismo na Obra de Gilberto Freyre”. O estudo será publicado em breve pela Global Editora.

“Temos orgulho de contribuir com o Prêmio Gilberto Freyre há tantos anos, uma iniciativa fundamental para incentivar pesquisas que aprofundam a compreensão da nossa identidade e modernização como sociedade”, afirma Richard Alves, diretor-geral da Global Editora. “Além, claro, de ser um reforço ao nosso catálogo, publicações como esta ampliam os debates e levam ao público reflexões essenciais sobre o Brasil, com um olhar a partir da obra de Gilberto Freyre.”

A editora também vai apresentar, no evento, o livro “Fachadas e Estigmas: A Modernização da Sociedade Brasileira à Luz de Gilberto Freyre”, de Ulisses do Valle, vencedor do Prêmio Gilberto Freyre 2022-2023.

A Fundação Gilberto Freyre é uma instituição privada e sem fins lucrativos que preserva e compartilha o patrimônio pessoal e intelectual freyriano. Está localizada na Rua Dois Irmãos, 320, no bairro de Apipucos. Quem for de carro poderá estacioná-lo gratuitamente no Marista. E, a partir das 10h30, haverá serviço de manobrista.