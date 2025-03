Horóscopo, 17/03: lembre-se de não combinar dinheiro e amizade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Descubra o que os astros reservam para você nesta segunda-feira (17) e fique atento nos sinais do universo para seu dia ficar mais tranquilo

O horóscopo desta segunda-feira (17) traz previsões importantes para todos os signos do zodíaco.

Com a influência da Lua em Escorpião, o dia pede mais atenção nas interações sociais e no equilíbrio entre razão e emoção.

Além disso, é fundamental ter cautela com questões financeiras, especialmente ao misturar dinheiro e amizade. Confira abaixo as previsões do seu signo!

Áries

Início de semana agitado com mudanças profundas à vista! Se você está pensando em trocar de emprego ou buscar algo novo, esse é o seu momento. À noite, prepare-se para esses momentos de intimidade cheios de paixão.

COR: AMARELO-OURO

PALPITES: "21, 10, 48"

Touro

Anime-se, taurino, é segunda-feira e os relacionamentos prometem melhorar, tanto pessoais quanto profissionais.

Expresse o que pensa com cuidado e evite conflitos no trabalho. Aproveite a vibe positiva para reforçar laços! À noite, o romance floresce graças à Lua.

COR: PRETO

PALPITES: "22, 14, 41"

Gêmeos

Bora lá começar a semana com o foco nas tarefas, porque a chegada da Lua em Escorpião pede dedicação em dobro no trabalho.

No final da manhã, fica mais fácil se distrair no serviço e talvez tenha problemas para cumprir prazos. Tanto o romance quanto a paquera ficam meio sem graça hoje. Diminua as expectativas.

COR AZUL

PALPITES: "11, 34, 52"

Câncer

A semana começa em alta com uma dose extra de sorte! O trabalho mostra oportunidades de destaque. Aposte em seu carisma para arrasar nas conquistas e lembre-se: paciência ajuda a evitar desentendimentos.

COR: LILÁS

PALPITES: 02, 11, 16"

Leão

Segundou e se depender da Lua, você conta com uma dose extra de praticidade para lidar com todas as tarefas.

Mas o final da manhã pode ficar um pouco tumultuado se tiver que cuidar de assuntos domésticos e do serviço ao mesmo tempo. Programa caseiro com o par será uma ótima pedida, mas controle o ciúme.

COR: AZUL-ROYAL

PALPITES: "61, 34, 20"

Virgem

A Lua se muda para Escorpião nesta madrugada e favorece tudo o que envolve comunicação nesta segunda.

Seu lado bem–humorado ajuda a fazer contatos novos, seja na vida pessoal, nas redes sociais ou até na paquera. Palavras carinhosas e românticas deixam a vida a dois mais gostosa.

COR: VERDE

PALPITES: 40, 22, 14"

Libra

A semana começa ligando seu radar para oportunidades de negócio e dinheiro extra, mas lembre-se de economizar e evitar gastos impensados. No amor, cuidado com desentendimentos relacionados a dinheiro.

COR: VERDE-CLARO

PALPITES: "16, 20, 02"

Escorpião

A Lua traz energia extra para você hoje! Priorize tarefas que precisam da sua iniciativa e fale sua opinião sem medos, mas contenha possíveis impulsos emocionais.

Seja diplomático em casa e controle seu ciúme para uma vida amorosa tranquila.

COR AZUL-CLARO

PALPITES: "32, 05, 41"

Sagitário

Prepare-se para uma segunda-feira intrigante! Seu sexto sentido será seu aliado para enfrentar possíveis imprevistos. Cuidado com o que fala e mantenha segredos bem guardados. No amor, evite conflitos.

COR: LILÁS

PALPITES: "41, 13, 31"

Capricórnio

Inicie a semana com vigor, Capricorniano! Seus sonhos estão ao alcance de suas mãos, e seus relacionamentos também.

No entanto, lembre-se de não combinar dinheiro e amizade. Cultive suas relações com base no que vocês têm em comum para ter uma vida a dois mais forte.

COR: VERDE-ESMERALDA

PALPITES: "51, 22, 04"

Aquário

A Lua brilha no ponto mais alto do seu Horóscopo e promete dar um empurrãozinho e tanto na sua vida profissional.

Sua ambição fica mais forte e você não vai pensar duas vezes para batalhar pelo reconhecimento que merece. Você e o seu amor podem conversar sobre o futuro do romance e até dar um passo mais sério juntos.

COR: CREME

PALPITES: "15, 32, 51"

Peixes

A semana começa com um astral positivo, embora Mercúrio traga alertas com imprevistos com grana. Contudo, ignore pequenos atritos e mantenha o bom humor.

Deixe a rotina de lado e prepare-se para descontração e diversão na vida a dois à noite!