Resumo das novelas, 17/03: Molina está sendo alvo de uma armadilha em 'Mania de Você'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As tramas das novelas da TV aberta seguem com novas emoções, mistérios e reviravoltas. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos

Os próximos capítulos das novelas da TV aberta prometem momentos de emoção, reviravoltas e grandes revelações. Veja o resumo a seguir.

SBT/TV JORNAL

(13h45) Quando Me Apaixono

Augusto começa a se lembrar de como tudo planejou para que todos na cidade pensassem que o marido de Alzira havia se suicidado. Cesar vai ao médico com o pai com a desculpa de que são exames para o seguro de vida que seu pai adquiriu, porém, ele percebe que o procedimento que eles realizaram é o mesmo do início e conversa com o médico que diz a ele que está doente.

(21h05) A Caverna Encantada

Lavínia coloca o banco do balanço embaixo do travesseiro de Anna para provocá-la. Gabriel pede ajuda aos meninos para distrair Norma. Shirley e Wanda procuram outro trabalho para complementar a renda. Norma pede que Gabriel e Pilar terminem o namoro.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Judá sofre com mais uma importante perda. Três anos depois, José brinca com os filhos. Judá se interessa por Tamar.

REDE GLOBO

(18h10) Garota do Momento

Beatriz aceita o pedido de casamento de Beto. Iolanda confessa a Arlete que teme sua possível gravidez. Bia é levada para o hospital, e o médico diz que seu estado é grave. Glorinha aceita namorar Ulisses. Clarice incentiva Bia a esquecer Beto. Basílio garante que afastará Beatriz de Beto. Nelson tenta extorquir Edu.

(19h20) Volta Por Cima

Madalena se surpreende com a revelação de Osmar sobre a paternidade do filho de Cacá. Jão marca uma reunião com a diretoria da Viação Estelar. Gerson pensa em como se livrar de seus irmãos. Marco decide tomar um território de Gerson. Gerson ordena que Zezito e seus outros capangas deem uma lição em Sebastian.

(20h35) Mania de Você

Mércia avisa a Molina que ele está sendo alvo de uma armadilha. Molina consegue escapar. Magda avisa a Mércia que que pretende cancelar a compra do Albacoa. Leidi instala um aparelho de escuta na casa de Berta. Diana comenta com Bruna sobre sua preocupação com Hugo.