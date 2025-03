Paixão de Cristo de Nova Jerusalém ganha mais um dia por conta de feriado em 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Último dia da temporada será no Domingo de Páscoa (20/04), ao invés do Sábado de Aleluia, por conta de feriado na segunda-feira (21/03)

Este ano, o último dia de espetáculo da "Paixão de Cristo de Nova Jerusalém", no Agreste de Pernambuco, será no Domingo de Páscoa (20/04). Até o ano passado, as encenações terminavam no Sábado de Aleluia. Com isso, a temporada passa de oito para nove dias de apresentações, começando no dia 12 de abril e terminando no dia 20.

A Sociedade Teatral de Fazenda Nova (STFN), entidade responsável pela organização do evento, decidiu ampliar os dias de apresentação para aproveitar o feriado nacional na segunda-feira, dia 21, que deverá incentivar parte do público a comparecer ao espetáculo no domingo, considerando que o dia seguinte não será um dia útil.

O último ano em que o espetáculo teve apresentação no Domingo de Páscoa foi em 1998.

"Estamos oferecendo uma alternativa a mais para o público em geral e, principalmente, para as pessoas que vêm de localidades mais distantes", afirma Robinson Pacheco, presidente da STFN.

Na temporada 2025, o papel de Jesus será interpretado por José Loreto, enquanto Letícia Sabatella dará vida a Maria. Leopoldo Pacheco assumirá o papel de Pilatos e Werner Schünemann interpretará o Rei Herodes ao lado de Luana Cavalcante como a Rainha Herodíades.

Turismo

Imagem da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, realizada no Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco - DIVULGAÇÃO

De acordo com Pacheco, o espetáculo atrai todos os anos visitantes de vários estados do Brasil e de outros países, o que tem beneficiado o setor turístico pernambucano.

"Os turistas adquirem pacotes nas agências de viagens de todo o Brasil que incluem hospedagem no Recife, em Gravatá, em Caruaru ou na praia de Porto de Galinhas/PE e traslado para assistir ao espetáculo. Com a apresentação na véspera do feriado, esse público terá mais tempo para desfrutar na viagem", afirma Robinson.

A expectativa é de que haja um aumento de 30% no turismo, de acordo com Gustavo Luck, diretor e presidente da Luck Viagens.

"Recebemos visitantes de todos os estados brasileiros, principalmente, de São Paulo (capital e interior), Belo Horizonte, Minas Gerais, Curitiba, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Salvador, Belém e Fortaleza. Já do exterior, recepcionamos muitos argentinos vindos de Buenos Aires, Mendoza e Córdoba", afirma.

Preços de ingressos

O preço do ingresso no Domingo de Páscoa é de R$ 200,00, enquanto na Sexta-feira Santa (18) e nos sábados (dias 12 e 19) é R$ 220,00. No primeiro domingo, dia 13, a entrada sai por R$ 180,00.

Os descontos maiores podem ser encontrados segunda, terça, quarta e quinta-feira quando o valor cai para R$ 160,00.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.novajerusalem.com.br em até 12 parcelas no cartão.

Paixão de Cristo

Imagem de José Loreto como Jesus para a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém de 2025 - DIVULGAÇÃO

Realizado no município do Brejo da Madre de Deus, a 180 km do Recife (PE), o espetáculo é encenado no que é reconhecido como o maior teatro ao ar livre do mundo. A peça proporciona uma imersão nos últimos momentos da vida de Jesus, combinando arte, cultura e fé.

A cidade teatro é cercada por muralhas de pedra de três metros de altura, com 70 torres de sete metros distribuídas ao longo de seu perímetro. Em seu interior, nove palcos plateia reproduzem ambientes como arruados, lagos, jardins, pátios, palácios e o imponente Templo de Jerusalém.