Peça gratuita no Recife explora afeto, sexualidade e pertencimento a partir do Carnaval; saiba mais

"Fevereiro" é uma construção coletiva de atores, que compartilharam vivências com Karol Spinelli; apresentação ocorre no Teatro Milton Baccarelli

Inspirado no Carnaval do Recife e de Olinda, o espetáculo "Fevereiro" ganha apresentação gratuita, nesta terça-feira (18), às 19h, no Teatro Milton Baccarelli, localizado no Centro de Artes e Comunicação da UFPE.

O trabalho foi construído coletivamente pelos atores, que compartilharam com a dramaturga e diretora Karol Spinelli suas próprias vivências com a Folia de Momo.

A sessão conta com tradução em Libras e integra o projeto Terça em Cena, que também oferecerá a oficina "Fevereirar: Corpo-memória e Festa", inspirada na proposta da montagem, no dia 25 de março, às 19h.

Estão em cena os atores Lara Melo, Babi Bismarck, Eder Camargo, Danilo Estevão e Malu Bergoc. O intérprete de Libras Anderson Andrade estará presente para garantir a acessibilidade comunicacional para pessoas surdas e com deficiência auditiva.

Na peça, cada personagem conta a história de uma situação de Carnaval e de sua relação com a festa, com suas trajetórias, de alguma forma, se entrelaçando.

Inspiração em poema

Imagem da peça 'Fevereiro', com dramaturgia de Karol Spinelli - LUCAS CARNEIRO/DIVULGAÇÃO

No poema "Fevereiro", Matilde Campilho escreve: "Já ninguém confia nas imposições dos prefeitos, a esta hora na terra é um tanto carnaval, um tanto conspiração, um tanto medo. Metade fé, metade folia, metade desespero".

A partir desses versos, a atriz, dramaturga e diretora Karol Spinelli começou a desenvolver um espetáculo homônimo, que busca mergulhar na profusão de sensações e sentimentos evocados pelo Carnaval do Recife e de Olinda.

"'Fevereiro' fala da liberdade que o Carnaval causa nas pessoas porque é quando elas podem ser quem são por quatro dias; da forma como elas ficam mais expansivas, alegres, felizes. É uma época em que parece que o mundo dança e está frevando por alguns dias – mas, às vezes, a gente esquece que todo dia é dia de viver, como no Carnaval", diz Karol Spinelli.

"A peça retrata muito Olinda, Recife e a dinâmica desses corpos que vivem o Carnaval das duas cidades; os encontros e desencontros, os perrengues, a magia, os amores, os desamores, também. Fala sobre como a gente não deve perder a capacidade de sonhar quando o período acabar", continua.

Laboratórios

Imagem da peça 'Fevereiro', com dramaturgia de Karol Spinelli - LUCAS CARNEIRO/DIVULGAÇÃO

Idealizado em 2023, o espetáculo é resultado de vários laboratórios, incluindo a imersão da equipe nas prévias e no Carnaval das cidades-irmãs. A ideia era sentir como esses corpos "imbuídos de tanta adrenalina, loucura, suspensão do cotidiano poderiam reverberar na cena".

A equipe também foi estimulada a trazer memórias e poesias para a construção da dramaturgia e das cenas. A estreia aconteceu em 2024, no Teatro Hermilo Borba Filho, e, no mesmo ano, participou da MOSTEV – Mostra de Teatro de Vitória.

Oficina

Para os interessados em se aprofundar nos processos de criação do espetáculo e em trocar experiências com os artistas, no dia 25 de fevereiro, às 19h, no Centro de Artes e Comunicação, Karol Spinelli, Lara Melo, Babi Bismarck, Eder Camargo e Danilo Estevão ministrarão a oficina "Fevereirar: corpo-memória e festa". A inscrição é gratuita e deve ser feita no no Instagram (@tercaemcenaufpe).

SERVIÇO

Terça em Cena apresenta "Fevereiro"

Onde: Teatro Milton Baccarelli, no Centro de Artes e Comunicação (Av. da Arquitetura, s/n - Cidade Universitária, Recife)

Quando: nesta terça-feira (18)

Quanto: Gratuito

Duração: 1h10

Oficina "Fevereirar: Corpo-memória e festa"

Quando: 25 de março de 2025

Horário: 19h às 21h

Vagas: 15

Inscrições no Instagram (@tercaemcenaufpe)

Gratuita

