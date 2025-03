Recife ganha filial de galeria de artes baseada em São Paulo; conheça a Base

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Inauguração da Base Recife ocorre com a abertura da exposição coletiva "Eixo", com artistas que nunca expuseram na capital pernambucana

O Recife ganha mais um espaço dedicado às artes visuais com a chegada de uma filial da galeria Base. Criado em 2016, em São Paulo, o espaço representa uma dezena de artistas e trabalha também com o mercado secundário.

A inauguração da Base Recife ocorre nesta quinta-feira (20), a partir das 17h, com a abertura da exposição coletiva "Eixo", que apresenta trabalhos dos artistas Bruno Rios, Guilherme Almeida, Lucas Länder, Matheus Ribs, Luiz Martins e Rafael Vicente - nenhum deles expôs na capital pernambucana antes.

A visitação para o público geral ocorre de segunda a sexta, das 10h às 18h, a partir do dia 24 de abril.

Imagem da expografia da Base Recife, filial na capital pernambucana da galeria Base de São Paulo - BRENDYSON LEITE/DIVULGAÇÃO Imagem da expografia da Base Recife, filial na capital pernambucana da galeria Base de São Paulo - BRENDYSON LEITE/DIVULGAÇÃO

A iniciativa de trazer a galeria para o Recife é de Gabriela Maranhão, empresária do setor gastronômico, que vem, nos últimos anos, se aproximando do universo artístico. "Achamos importante começar trazendo nomes que não são conhecidos por aqui, mas que estão em ascensão e já se destacam na cena nacional e internacional", pontua Gabriela.

O desafio ganhou o apoio de Daniel Maranhão, fundador da Base, também pernambucano. "Acho uma ação inovadora e necessária, pois uma cidade tão rica culturalmente, não pode se manter refratária ao que acontece fora de seu território. A Base Recife tem como missão ampliar o olhar do público sobre o que é arte, criar novos nichos, formar novos colecionadores", diz Daniel.

Exposição Eixo

Obra de Matheus Ribs, artista a galeria Base - DIVULGAÇÃO

"Eixo", que marca a abertura da galeria, traz obras dos seis artistas do casting. "Guilherme Almeida, por exemplo, é um artista da periferia de Salvador, tem obras no acervo do Museu Reina Sofia, um dos mais importantes da capital espanhola. Em Pernambuco, ele ainda não é devidamente conhecido", comenta Gabriela.

No texto crítico da mostra, Lorraine Mendes pontua: "Em Eixo, o conceito de ‘eixo’ não se limita à ideia de um centro estático, mas se expande para um fluxo contínuo, onde o movimento, a transitoriedade e as diversas direções se entrelaçam".

"As obras aqui apresentadas propõem diferentes formas de atravessar, desestabilizar e expandir esse eixo, refletindo sobre o espaço, o tempo e as possibilidades de troca", contextualiza.

Obras

Obra de Guilherme Almeida, artista a galeria Base - DIVULGAÇÃO

O artista Matheus Ribs, que é também cientista político, apresenta duas pinturas da exposição O Ponto Entre a Flecha, que esteve em cartaz na Galeria Base São Paulo até o fim de janeiro.

Bruno Rios e Lucas Länder, por sua vez, exploram os limites do desenho, enquanto Rafael Vicente, o mais novo artista a entrar no casting, exibe seu trabalho em pintura.

Esse conjunto de obras dialoga com o contemporâneo e carrega toda a complexidade das trajetórias individuais e coletivas, se colocando como um ponto de encontro entre variadas poéticas. Eixo não traz um discurso amarrado, fechado; suscita camadas de leitura, de interpretação; coloca obras, artistas, cidades e público em diálogo.

São Paulo

A Galeria Base foi fundada pelo pernambucano Daniel Maranhão em São Paulo no ano de 2016, com foco no mercado secundário, e aliado às oportunidades que foram surgindo na efervescente cena artística paulistana.

Ao longo dos anos, a galeria passou por alguns endereços em São Paulo. Inicialmente funcionava na Avenida 9 de Julho, passou pelo prédio projetado pelo arquiteto Isay Weinfeld, na Alameda Franca, e, no início de 2025, além da abertura da filial no Recife, prepara-se para inaugurar sua nova sede no bairro de Pinheiros.

SERVIÇO

Galeria Base Recife

Coletiva Eixo — Bruno Rios, Guilherme Almeida, Lucas Lander, Matheus Ribs, Luiz Martins e Rafael Vicente.

Onde: Galeria Base (Rua Professor José Brandão, 163, Boa Viagem)

Quando: abertura nesta quinta-feira (20), a partir das 17h, para convidados

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 18h.