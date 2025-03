Clube das Pás comemora seus 137 anos de História e Tradição nesta quarta-feira (19)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Clube de Frevo mais antigo do Brasil comemorará mais um ano com uma noite especial para seus diretores, beneméritos, associados e convidados

O Clube Carnavalesco Misto das Pás, o Clube de Frevo mais antigo em funcionamento do Brasil, comemora seus 137 anos de história e tradição nesta quarta-feira (19), com uma noite especial para seus diretores, beneméritos, associados e convidados.



A festa especial é restrita e acontece no próprio Clube das Pás, a partir das 20h. Na ocasião, uma programação musical especial foi preparada e traz para abrilhantar a noite com a musicalidade da banda Super Oara, além da tradicional Orquestra das Pás, que abre a noite com muita reverência.

Para o Diretor Social do Clube das Pás, Álvaro Melo, a cada ano ele se fascina ainda mais com o Clube. "É uma data singular. O Clube das Pás faz 137 anos de existência, de resistência e de luta, defendo a bandeira do carnaval, da cultura e do Frevo. Será uma noite especial, um grande baile, só para convidados, para assim ficar mais uma vez marcada a passagem dessa data tão marcante para o clube de carnaval mais antigo em funcionamento do Brasil", finalizou Álvaro Melo.

Para o presidente do Clube das Pás, Rinaldo Lima, que assumiu a gestão em dezembro de 2015, o Clube voltou à Série Especial do carnaval e foi campeão seis anos consecutivos, de forma inédita. "Quando assumimos a Gestão das Pás, o Clube estava na série de acesso, como se fosse a segunda divisão do Carnaval recifense. Porém, já no ano seguinte, em 2016, o Clube das Pás subiu para a primeira divisão, que é a Série Especial, sendo campeão por 6 anos contínuos, inclusive foi o campeão do Carnaval deste ano. Por isso, temos muito a comemorar", ressaltou o presidente do Clube.

Homenageados pelo Clube das Pás

Este ano, a lista dos homenageados especiais, que devem abrilhantar a noite, inclui nomes importantes de diversas áreas. Entre os homenageados estão Ingrid Zanella, Presidente da OAB PE; Schamkypu Bezerra, Vice-presidente da OAB PE e Milu Megale, Secretária de Cultura do Recife, além dos comunicadores Fernando Rêgo Barros, da TV Tribuna; Evenilson Santana, da TV Guararapes; Jurema Fox, da TV Jornal; Waleska Andrade, da TV Nova; Patrícia Breda, da Rádio Folha; Marjorye Cavalcanti, da Tv Globo; Jamildo Melo, do Blog de Jamildo e Paula Losada, do Diário de Pernambuco.

"Cada um desses profissionais tem se destacado em suas respectivas áreas e contribuem significativamente para a cultura, a comunicação e o desenvolvimento do estado de Pernambuco", finalizou o presidente.

O Clube das Pás chega ao seu 137° aniversário colecionando histórias, tradições e o heptacampeonato do Carnaval, com sete vitórias no carnaval do Recife. Uma casa que já recebeu grandes nomes da música brasileira, como Roberta Miranda, Arlindo Cruz, The Fevers, Reginaldo Rossi, Beto Barbosa, Trio Irakitan, Agnaldo Timóteo, Gilliard, Adilson Ramos e muitos outros.