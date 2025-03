Horóscopo 18.03: hoje é seu dia de brilhar com criatividade e disposição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Áries: Escute sua intuição hoje para avançar com seus planos. Prepare-se para mudanças benéficas em casa ou no trabalho à noite. Olha a paquera aquecendo, especialmente com um amor antigo! No amor, uma dose extra de paixão está no ar – chegou a hora de acertar os ponteiros. COR: MARROM PALPITES: "24, 53, 51"

Touro: Hoje é dia de fortalecer relacionamentos! Aproveite para colaborar com colegas e se aproximar de pessoas com os mesmos objetivos profissionais.. Lua e Marte favorecem o diálogo e o companheirismo no amor. Seja parceira, isso fará toda a diferença. COR: ROXO PALPITES: 54, 39, 30"

Gêmeos: A Lua turbina o seu lado responsável nesta terça e sua dedicação vai causar uma ótima impressão nos colegas e na chefia. Mas o dinheiro não vai cair do céu, bebê, então foque no serviço e faça a sua parte! Com tanta coisa acontecendo, talvez falte tempo para se dedicar mais à paquera ou aos momentos com quem ama. COR: VIOLETA PALPITES: "32, 58, 04"

Câncer: Nesta terça, a Lua segue firme e forte em seu paraíso astral, sinal de que você conta com ótimas energias para lidar com colegas, clientes e pessoas em geral. Com diplomacia e criatividade para cuidar das tarefas, você tem mais chance de chegar onde deseja no trabalho. O romantismo está no ar e suas chances de se dar bem são gigantes. COR: PRATA PALPITES: 56, 02, 09"

Leão: Se depender das estrelas, os assuntos familiares seguem em alta, Leão. No trabalho, agir de maneira mais objetiva será seu maior trunfo para agilizar as tarefas. A vida amorosa fica mais sossegada, mas você vai encontrar segurança ao lado de quem ama. COR; PRETO PALPITES: "15, 33, 53"

Virgem: No trabalho, vale movimentar sua rede profissional com contatos e até os amigos podem ajudar. Já a vida a dois ganha leveza e a sintonia com o par tem tudo para aumentar. Aproveite as good vibes! COR: AZUL PALPITES: 12, 09, 48"

Libra: Hoje é dia de fazer o dinheiro render! Use as ótimas energias para fechar negócios ou abocanhar um extra no trabalho. Fique atento a oportunidades de promoção ou um novo emprego. O amor pode precisar de um pouco mais de cuidado. COR: AZUL-CLARO PALPITES: 40, 33, 31"

Escorpião: A energia da Lua promete um dia focado e produtivo! Concentre-se no trabalho e resolva questões urgentes para obter sucesso. Seu bom humor iluminará o caminho das conexões amorosas com muito charme e envolvimento. COR: VERMELHO PALPITES: "46, 43, 10"

Sagitário: Deixe sua intuição liderar hoje, Sagitário! Mostra teu potencial trabalhando solo ou nos bastidores. Você vai conseguir resolver questões importantes, dando um passo muito bom no trabalho. À noite, um programa tranquilo com o par será perfeito. COR: LILÁS PALPITES: "35, 14, 33"

Capricórnio: Coloque seus talentos sociais em prática hoje - colaborar e formar parcerias trará ótimos resultados! Se tem um amor, espere por um aumento na sintonia e confiança. Conexões de amizades podem trazer sorte hoje também. S COR: SALMÃO PALPITES: "27, 54, 52"

Aquário: Você vai se empoderar com a energia de terça-feira para focar na sua carreira e se preparar para um período de trabalho intenso. Cuidado com a saúde é fundamental, lembre-se disso. No amor, cuidado em não ceder demais. COR: DOURADO PALPITES: "28, 57, 55"

Peixes: Hoje é seu dia de brilhar com criatividade e disposição! Aproveite para potencializar essas qualidades no trabalho e nas interações sociais. Invista em seus estudos, seja para turbinar seu currículo ou simplesmente aprender algo novo. Ao anoitecer, sua vibração descontraída e animada tornará o amor irresistível. COR: PRATA PALPITES: 10, 27, 09"