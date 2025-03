Programação do São João de Caruaru 2025 é divulgada nesta quarta-feira (19); acompanhe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante a cerimônia, serão anunciadas as atrações, os homenageados desta edição, a nova versão do jingle e o tema do São João de Caruaru 2025

A prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, lança o São João de 2025 nesta quarta-feira (19). O evento terá início às 10h, no Centro Multicultural do Alto do Moura, e acontece no Dia de São José, marcando o início do calendário junino na cidade.

A programação, mais uma vez, terá início na Zona Rural. Além do anúncio das atrações que farão parte da grade, haverá a divulgação dos homenageados da festa, da nova versão do jingle e do tema que será adotado nesta edição do evento.

Na semana passada, o perfil oficial do São João de Caruaru divulgou as primeiras atrações confirmadas: a banda de forró Seu Desejo, dona do hit "Beijos, Blues e Poesia", e a cantora Solange Almeida.



A transmissão oficial de todo o anúncio será realizada por meio do canal de YouTube da PrefTV.

São João de 2024

Conforme o balanço da prefeitura de Caruaru, a cidade contou com 3,7 milhões de pessoas durante o São João, sendo 1,5 milhão de turistas. As redes de hotelaria da cidade tiveram 100% de ocupação.

O São João na Roça, que leva a festividade para zonas rurais, movimentou R$ 4 milhões e atraiu mais de 29 mil espectadores nas 13 comunidades rurais.

Foram mais de 70 dias de festas, com atrações distribuídas pelos polos Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, palco principal; Polo Alto do Moura; e o Polo Azulão, palco de música alternativa da cidade. Os palcos foram ocupados pelos mais diversos artistas, de cantores de forró, sertanejo, entre outros.

Serviço

Lançamento do São João de Caruaru 2025