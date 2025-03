Rayana Rayo apresenta sua primeira exposição individual, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O universo imagético de Rayana Rayo, que tenciona a abstração e a figuração, ganha primeira exposição individual na Galeria Marco Zero, Zona Sul do Recife. A abertura ocorre nesta quarta-feira (19), às 19h.

Intitulada "Nas restingas, onde sonha o coração", a mostra reúne obras que são mergulhos que entrelaçam realidade e ficção, com paisagens e personagens fantásticos, incluindo formas e cores particulares. A curadora é de Galciani Neves.

Trajetória

Seu contato com a pintura começou cedo, a partir das influências imagéticas do pai, o artista plástico Zé Carlos Viana, e da mãe, a decoradora Cláudia Bacelar, mas foi a partir de 2016 que ela começou a se dedicar profissionalmente às artes visuais. Desde então, vem construindo um repertório formal singular, reconhecido nacional e internacionalmente.

Atualmente em residência no Instituto MECA, seu trabalho integra importantes coleções pública e privadas, entre elas, da Pinacoteca de São Paulo, e recentemente foi destacado no livro "Sonhos ao Sol - Miragens da Arte na América Latina", publicação que reúne obras de artistas da região que abordam

Restingas

Imagem de 'Primeiro os 4 sóis, depois a chuva', obra de Rayana Rayo - DIVULGAÇÃO

O título da exposição faz alusão ao ecossistema litorâneo cuja vegetação abriga e garante a subsistência de diversas espécies de animais.

"Quando comecei a trabalhar nas obras para a exposição individual, foi aparecendo uma paisagem que sempre se repetia, pois tinha água envolvida. Decidi que seria um elemento que apareceria em todas, fosse materializada, estocada, oceânica, dentro de um personagem, o que levou a essa ideia de restinga proposta por Gal", diz Rayana Rayo.

"Passei a me interessar por como a terra se relaciona com a água ou como as plantas se transformam com a água – como quando as coloco em vasos, aqui em casa, para fazer mudas. É uma espécie de enraizamento aquático", continua.

"Nessas tentativas de sempre estar caminhando dentro dessa paisagem, apareceram também processos de temporalidade, da influência do dia e da noite na pintura, tanto em relação à luz quanto aos meus sentimentos. Tudo se manifesta sempre de maneira muito acolhedora porque, na minha pintura, me permito fazer o que quer que seja pelo princípio do prazer", enfatiza.

Curadoria

Imagem de 'Ótimas condições', obra de Rayana Rayo - DIVULGAÇÃO

Para a curadora Galciani Neves, as narrativas desenvolvidas por Rayana refletem o momento da vida da artista e como ela o "diluiu, digeriu e transformou em arte".

"A arte, para ela, é uma ferramenta para lidar e tratar com o cotidiano, com um viés de fabulação, invenção, um pouco fantástico, mágico. É como se ela tivesse, nesse pouco tempo de trajetória, construído um vocabulário de formas e cores do qual vai se apropriando, adicionando mais critérios formais, para, assim, criar uma narrativa imagética do que viveu", diz.

Desenhos

Além das pinturas, Rayana Rayo também apresentará cerca de dez desenhos. Ela explica que, para ela, o desenho oferece um lugar mais livre e despretensioso para a criação e funciona como um veículo criativo em momentos no qual não pode pintar.

"Os vejo como outra coisa minha, que têm ligação (com a pintura) pelas formas, nos quais é possível perceber uma consistência, mas que tomo como estudos que vão para além das minhas séries; são dos meus processos como artista. Acho que é interessante para quem observa porque dá para entender o processo para além da pintura, revelando mais sobre mim como artista e camadas do meu processo", reforça a artista.

SERVIÇO

Exposição “Nas restingas, onde sonha o coração”, de Rayana Rayo

Onde: Galeria Marco Zero (Avenida Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem)

Abertura: 19 de março de 2025, às 19h

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h.

Quanto: Entrada franca