São João de Caruaru terá Elba Ramalho, Ivete Sangalo, João Gomes e Xand Avião; confira programação completa

A grade de atrações do São João de Caruaru de 2025 foi divulgada nesta quarta-feira (19) e já começa a partir de 25 de abril, com o São João na Roça

A prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, anunciou a programação do São João 2025 em cerimônia no Centro Multicultural do Alto do Moura, nesta quarta-feira (19). Serão mais de dois meses de festa, que este ano tem como tema “De fazenda à capital do São João”, uma referência ao hino da cidade. O calendário terá início no dia 25 de abril e irá até 28 de junho. Entre os artistas, vão se apresentar grandes nomes como Elba Ramalho, Ivete Sangalo, João Gomes, Daniel e Xand Avião.

Mais de 1.400 atrações integram a grade desta edição do São João de Caruaru, que ficarão espalhadas em 27 polos culturais. Segundo a prefeitura, a programação será contemplada em 83% pelo gênero forró e 79% dos artistas que integram a festa são caruaruenses.

O evento também terá shows de sertanejo, axé, gospel, samba, rap, pagode, reggae e MPB e apresentações de diferentes linguagens, como dança, repente, poesia, teatro e cinema.

Mantendo a tradição, a capital do agreste pernambucano dará início aos festejos juninos com o São João na Roça, programação que contempla 13 comunidades rurais do município, com abertura no dia 25 de abril, no Sítio Lajes.

Este ano, o Polo Infantil ficará próximo ao palco Camarão, e o Polo de Quadrilhas funcionará no Centro Multicultural, integrando uma reorganização do Alto do Moura, que abrigará também o Polo da Casa Museu Mestre Vitalino.

Além disso, a primeira noite do Polo Azulão, no dia 29 de maio, será dedicada ao público evangélico, com apresentação das cantoras Yonara e Cassiane.

Homenageados

Na cerimônia de lançamento, o prefeito Rodrigo Pinheiro anunciou os três homenageados da festa e agradeceu a todos que fazem de Caruaru uma “referência na Cultura” e chamou o São João da cidade de o “maior, melhor, mais sustentável e seguro do mundo”.



O ator e humorista Lamartine Duarte, que recebeu o título de Patrimônio Vivo de Caruaru em 2022, será homenageado por seu personagem Coroné Cornélio. Jota Lima, cantor e um dos grandes defensores do forró na cidade, também será contemplado pelas homenagens.

Além disso, a artista plástica e ex-secretária de Cultura de Caruaru Luisa Maciel receberá homenagem póstuma por sua contribuição à cultura caruaruense. “Nós, da família Maciel, agradecemos, porque Luisa Maciel trouxe o mundo para Caruaru e levou Caruaru para o mundo. E mais uma vez nós vamos levar Caruaru para o mundo com esse São João fantástico”, disse Socorro Maciel, familiar da artista, na cerimônia.

Pátio do Forró: atrações do palco principal de Caruaru são divulgadas por Caju e Castanha

Programação do São João de Caruaru 2025

A grade de programação será estreada por nomes como Léo Foguete, Seu Desejo, Natanzinho Lima, Tribo de Jáh, Sem Compromisso e os Filhos de Gandhy. Junto a eles, também voltarão ao São João de Caruaru artistas como Wesley Safadão, Elba Ramalho, João Gomes, Ivete Sangalo, Solange Almeida, Dorgival Dantas, Léo Santana, Matheus e Kauan, Henry Freitas, Zezé Di Camargo, Xand Avião e Bruno e Marrone.

Confira a seguir a programação completa dos principais polos:

Pátio de Eventos Luiz Gonzaga



Sábado - 31 de maio

Orquestra de Pífanos de Caruaru & Maestro Mozart Vieira



Matheus Vini



Ivete Sangalo



Solange Almeida

Domingo - 01 de junho

Thayse Dias



Limão com Mel



Mastruz com Leite



Caninana

Sexta-feira - 06 de junho

Elba Ramalho



Léo Foguete



Atração Surpresa

Sábado - 07 de junho

Douglas Leon



Wesley Safadão



Seu Desejo

Domingo - 08 de junho

Renan Cruz



Cavaleiros do Forró



Dorgival Dantas



Murilo Huff

Quinta-feira - 12 de junho

Guilherme Topado



Calcinha Preta (Atemporá)



Léo Magalhães

Sexta-feira - 13 de junho

Renatto Pires



Adelmario Coelho



Léo Santana



Tarcísio do Acordeon

Sábado - 14 de junho

Nathalia Calasans



Vitor Fernandes



Raphaela Santos

Domingo - 15 de junho

Fael Mariz

Batista Lima

Bell Marques

Zé Vaqueiro

Quinta-feira - 19 de junho (Noite Católica)

Anjos de Resgate



Eliana Ribeiro

Sexta-feira - 20 de junho

PV Calado



Matheus e Kauan



À Vontade

Sábado - 21 de junho

Forrozão Tropykália



Zé Neto e Cristiano



Henry Freitas

Domingo - 22 de junho

Cantor Juarez



Mateus Santos



Leonardo



Zezé Di Camargo

Segunda-feira - 23 de junho

Daniel



Mari Fernandez



Felipe Amorim

Terça-feira - 24 de junho

Klever Lemos



João Gomes



Jonas Esticado

Sexta-feira - 27 de junho

Eric Land



Heitor Costa



Natanzinho Lima

Sábado - 28 de junho

Forró Gigante



Jorge de Altinho



Xand Avião



Bruno e Marrone



Polo Azulão

Quinta-feira - 29 de maio (Noite Evangélica)

Yonara



Cassiane

Sexta-feira - 06 de junho

Banda de Pífanos Dois Irmãos - 70 anos de história

Caju e Castanha



Tribo de Jah

Sábado - 07 de junho

Big Band à Nordestina



Quinteto Violado



Maestro Mozart Vieira

Sexta-feira - 13 de junho

Diablo Angel (part. Onildo Almeida)



Banda de Pífanos de Caruaru - Bianos



Alkymenia

Sábado - 14 de junho

Samba e Love



Vou Pra Batucada



Sem Compromisso

Sexta-feira - 20 de junho

Los Cubanos



Carla Alves



Roginho

Sábado - 21 de junho

Rogéria Dera



Erisson Porto



Almério

Domingo - 22 de junho

Silvério Pessoa



André Rio



Almir Rouche

Segunda-feira - 23 de junho

Gabriel Sá



Colibri Brasil



Filhos de Ghandy



Polo Alto do Moura

Sábado - 07 de junho

Trio Nordestino



Targino Gondim



Calango Aceso

Domingo - 08 de junho

Santanna, O Cantador



Amazan



Forró Cavalo de Pau

Sábado - 14 de junho

Novinho da Paraíba

Capital do Sol

Caviar com Rapadura

Domingo - 15 de junho

Mel com Terra



Nádia Maia



Samya Maia

Sábado - 21 de junho

Forró Vumbora



Sirano & Sirino



Forrozão Chacal

Domingo - 22 de junho

Israel Filho



Banda Aquarius



Forró Rabo de Saia

Segunda-feira - 23 de junho

Matheus Lima



Dudu do Acordeon



Alex Júnior

Terça-feira - 24 de junho

Forró Brucelose e Gilson Neto



Brasas do Forró



Juninho Vanerão

Sábado - 28 de junho

Edu e Marial



Banda Magnatas do Forró



Petrucio Amorim

São João na Roça

Abril



25/04 (Sexta-feira) - Lajes

Molecodrilha



Batalhão de Bacamarteiros 139



Trio Fole de Ouro



Geraldinho Lins



Assisão

26/04 (Sábado) - Vila Rafael

Banda de Pífanos Princesa do Agreste



Grupo Flor e Barro



Trio Flor de Croatá



Banda As Fulô



Azulinho

27/04 (Domingo) - Malhada de Barreira Queimada

Batalhão de Bacamarteiros 28



Animadrilha



Trio Relexo



Banda Forró Quentão



Ed Carlos

Maio

02/05 (Sexta-feira) - Sítio Juá

Banda de Pífanos Cultural



Batalhão de Bacamarteiros 26



Trio Caruara



Banda Fole de Ouro



Herbert Lucena

03/05 (Sábado) - Gonçalves Ferreira

Batalhão de Bacamarteiros 27



Banda de Pífanos Nossa Sra. das Graças



Trio Tabajara



Carlinhos Bala



Beto Hortís

04/05 (Domingo) - Itaúna

Batalhão de Bacamarteiros 33



Quadrilha Regional Arrasta-pé



Trio Vozes da Seca



Walmir Silva



Forró Chicote

09/05 (Sexta-feira) - Cachoeira Seca

Batalhão de Bacamarteiros 56



Quadrilha Brincantes do Sertão



Trio Os Vitalinos



Pau no Xote



Joana Angélica

10/05 (Sábado) - Xicuru

Batalhão de Bacamarteiros 333



Banda de Pífanos Vitoriano Jovem



Trio Vai Hoje



Raphael Moura



Elifas Jr.

11/05 (Domingo) - Malhada de Pedra

Banda de Pífanos Alvorada



Cia Olhares



Trio Santa Rosa



Gitana Pimentel



Benil

16/05 (Sexta-feira) - Terra Vermelha

Batalhão de Bacamarteiros 17



Quadrilha Dona Sinhá



Trio Chamgo Bom



Luciano Magno



Rogério Rangel

17/05 (Sábado) - Taquara de Cima

Batalhão de Bacamarteiros 01



Banda de Pífanos da Inclusão



Trio Namorados da Lua



Banda Cheiro de Sanfona



João Lacerda

23/05 (Sexta-feira) - Vila Peladas

Batalhão de Bacamarteiros 96



Quadrilha Flor de Caruá



Trio Forrozando de Ouro



Banda Cheiro da Terra



Irah Caldeira

24/05 (Sábado) - Pau Santo