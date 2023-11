Festival Macuca das Artes 2023 anuncia programação da Mostra de Cinema; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Festival Macuca das Artes 2023 divulgou sua programação de sua mostra de cinema, sob a curadoria do jornalista Julio Cavani. O evento está programado para ocorrer entre os dias 17 e 19 de novembro na Fazenda Macuca, situada na cidade de Correntes, Agreste de Pernambuco.



"Os curtas selecionados provêm de diferentes localidades e retratam diversas culturas, mantendo uma forte ligação com a cultura popular e a música. A Macuca das Artes abrange uma variedade de linguagens, mas a essência é, sem dúvida, muito musical", enfatiza Julio Cavani, curador do festival.

No que diz respeito à curadoria de curtas, a equipe de curadoria deu ênfase a filmes de animação brasileiros, provenientes de diversas regiões do país, muitos deles abordando temas ligados à cultura popular, à poesia improvisada, à viola, ao cavalo marinho e ao maracatu.

"Destacamos a curta 'Fazenda Rosa', baseada na obra e com a voz de Erasto Vasconcelos. Essa escolha visa sublinhar o caráter exclusivo do festival, que busca valorizar formas diversas de arte e linguagens artísticas. O cinema de animação combina elementos audiovisuais com desenho , pintura e recorte, o que reforça a importância desses filmes na composição da programação de curtas, que tem como objetivo central enaltecer as artes na Macuca", acrescentou.

Longa-metragem

"O longa-metragem que será apresentado é 'Dominguinhos', um filme ricamente musical, com uma predominância de músicas em relação a entrevistas. Ele é essencialmente composto por uma cuidadosa montagem de imagens de arquivo, retratando diferentes momentos da vida e carreira de Dominguinhos , incluindo colaborações com diversos artistas, entre eles Gilberto Gil, que também está na programação da Macuca. Isso confere ao filme um caráter especial", acrescentou o curador.

O Festival de Macuca vai além da exibição de filmes, buscando contribuir para o enriquecimento sociocultural da região com oficinas realizadas em escolas públicas dos municípios vizinhos, bem como o cortejo do Boi da Macuca pelas ruas da comunidade de Poço Comprido.

Música

O Macuca das Artes contará com apresentações de nomes como Gilberto Gil, Liniker, Silva e Bala Desejo. Os ingressos já estão à venda no segundo lote, com preços a partir de R$ 110 (meia-entrada), e também há opções de transporte disponíveis saindo de Maceió, Garanhuns e do Recife.



Programação da Mostra de Cinema do Festival Macuca das Artes



17 de novembro, às 18h

- "Quando a Chuva Vem", de Jefferson Batista (PE)/ 8 minutos

- "Bolha", de Mateus Alves (PE)/ 15 minutos

- "Voltage", de Filippe Lyra e William Paiva (PE)/ 4 minutos

- "Plantae", de Guilherme Gehr (RJ) / 10 minutos

- "Fazenda Rosa", de Chia Beloto/ 9 minutos

- "Égun: Os Mistérios do Mar", de Helder Quiroga (MG)/ 12 minutos

- "Oriki", de Pâmela Peregrino (BA)/ 5 minutos

- "O Violeiro Fantasma", de Wesley Rodrigues (GO)/ 7 minutos

- "O Divino, de Repente", de Fábio Yamaji (SP)/ 6 minutos

- "Jurema: A Peleja do Carcará e a Suçuarana", de Bako Machado (PE)/ 2 minutos

- "Salu e o Cavalo Marinho", de Cecília da Fonte (PE)/ 13 minutos

18 de novembro, às 17h40

- "Gonzaga de Garanhuns: O Rei e o Reisado", de Renan Araújo (PE)/ 19 minutos

- "Dominguinhos", de Eduardo Nazarian, Joaquim Castro e Mariana Aydar (RJ)/ 84 minutos

Cidades dos Curtas:



- "Quando a Chuva Vem" (Carpina)

- "Bolha" (Recife)

- "Voltage" (Olinda)

- "Plantae" (Rio de Janeiro)

- "Fazenda Rosa" (Olinda)

- "Égun: Os Mistérios do Mar" (Belo Horizonte)

- "Oriki", de Pâmela Peregrino (Porto Seguro e Paulo Afonso)

- "O Violeiro Fantasma" (Goiânia)

- "O Divino, de Repente" (São Paulo)

- "Jurema: A Peleja do Carcará e a Suçuarana" (Arcoverde)

- "Salu e o Cavalo Marinho" (Recife)

- "Gonzaga de Garanhuns: O Rei e o Reisado" (Garanhuns)