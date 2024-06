"Memórias de um Esclerosado" é consagrado melhor filme do Cine PE 2024

A produção de Thais Fernandes e Rafael Corrêa conta a história do codiretor do longa, cartunista diagnosticado com esclerose múltipla em 2010

A 28ª edição do Cine PE chegou ao fim na noite desta terça-feira (11), no Cineteatro do Parque, e consagrou o documentário “Memórias de um Esclerosado” como Melhor Longa-Metragem, escolhido pelo Júri Oficial e pelo Júri Popular do festival. A produção de Thais Fernandes e Rafael Corrêa conta a história do codiretor do longa, cartunista diagnosticado com esclerose múltipla em 2010. Rafael foi premiado também por sua atuação no filme, que mistura trechos documentais com animação.

A animação pernambucana “Hoje Eu Só Volto Amanhã”, de Diego Lacerda, Luan Hilton, Chia Beloto, Marila Cantuária, Juliette Perrey, Marcelo Vaz, Yuri Shmakov, Raul Souza, Gio Guimarães, Gabriel de Moura e Rubens Caetano, também foi unanimidade entre o Júri Oficial e o Júri Popular na Mostra Competitiva de Curtas Nacionais, levando as Calungas de Prata de Melhor Filme.

Enquanto isso, na Mostra Competitiva de Curtas Pernambucanos, o vencedor foi “Das Águas”, de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo, que ainda abocanhou os prêmios de Melhor Direção, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora. Já o Júri Popular decidiu entregar a Calunga de Prata de Melhor Filme para “Náufrago”, de Vitória Vasconcellos.

PRÊMIO DA CRÍTICA

Composto por Arthur Gadelha, Tati Régis e Yasmine Evaristo, o júri da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) concedeu a Calunga de Melhor Longa-Metragem para “Invisível”, Carolina Vilela e Rodrigo Hinrichsen. O prêmio de Melhor Curta Nacional foi para “Zagêro”, de Victor di Marco e Márcio Picoli.

PRÊMIO CANAL BRASIL DE CURTAS



Com júri formado por Francisco Carbone, do site Cenas de Cinema; Vitor Búrigo, do CineVitor; Raphael Camacho, do Guia do Cinéfilo; Neusa Barbosa, do CineWeb; e Yasmine Evaristo, do Feito Por Elas, o Prêmio Canal Brasil elegeu como melhor curta “Hoje Eu Só Volto Amanhã”, de Diego Lacerda, Luan Hilton, Chia Beloto, Marila Cantuária, Juliette Perrey, Marcelo Vaz, Yuri Shmakov, Raul Souza, Gio Guimarães, Gabriel de Moura e Rubens Caetano. Com o objetivo de estimular a nova geração de cineastas, o Canal Brasil oferece um troféu e R$ 15 mil para o melhor filme de curta-metragem, que também será exibido em sua grade de programação.

Confira a lista completa dos vencedores do Cine PE 2024:



PRÊMIO CANAL BRASIL

Melhor Curta-Metragem – “Hoje Eu Só Volto Amanhã” (PE), de Diego Lacerda, Luan Hilton, Chia Beloto, Marila Cantuária, Juliette Perrey, Marcelo Vaz, Yuri Shmakov, Raul Souza, Gio Guimarães, Gabriel de Moura e Rubens Caetano.

PRÊMIO DA CRÍTICA (ABRACCINE)

Melhor Curta Nacional – “Zagêro” (RS), de Victor di Marco e Márcio Picoli;

Melhor Longa-Metragem – “Invisível” (RJ), de Carolina Vilela e Rodrigo Hinrichsen

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS* PERNAMBUCANOS



Melhor Filme – “Das Águas”, de Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo;

Júri Popular – “Náufrago”, de Vitória Vasconcellos, com 37% dos votos;

Melhor Direção – Adalberto Oliveira e Tiago Martins Rêgo, por “Das Águas”;

Melhor Roteiro – Pedro Melo, por “Emocionado”;

Melhor Fotografia – Adalberto Oliveira, por “Das Águas”;

Melhor Montagem – Douglas Henrique, por “Emocionado”;

Melhor Edição de Som – Romero Coelho, por “Moagem”;

Melhor Direção de Arte – Letícia Rodrigues, por “Mãe”;

Melhor Trilha Sonora – Marolas Crew e todo o conjunto da obra, por “Das Águas”;

Melhor Ator – Guilherme Alves, por “Mãe”;

Melhor Atriz – Mariana Castelo, por “Emocionado”.



MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS NACIONAIS

Melhor Filme - “Hoje Eu Só Volto Amanhã” (PE), de Diego Lacerda, Luan Hilton, Chia Beloto, Marila Cantuária, Juliette Perrey, Marcelo Vaz, Yuri Shmakov, Raul Souza, Gio Guimarães, Gabriel de Moura e Rubens Caetano;

Júri Popular – “Hoje Eu Só Volto Amanhã” (PE), de Diego Lacerda, Luan Hilton, Chia Beloto, Marila Cantuária, Juliette Perrey, Marcelo Vaz, Yuri Shmakov, Raul Souza, Gio Guimarães, Gabriel de Moura e Rubens Caetano, com 45,6% dos votos;

Melhor Direção – As crianças e adolescentes da Comunidade de Macambira, por “Flores da Macambira” (ES);

Melhor Roteiro – Diego Lacerda, por “Hoje Eu Só Volto Amanhã” (PE);

Melhor Fotografia – Ma Villa Real, por “Zagêro” (RS);

Melhor Montagem – Vinicius Lima e Rafael Souto, por “Resistência” (RO);

Melhor Edição de Som – Nicolau Domingues e Rafael Travassos, por “Hoje Eu Só Volto Amanhã” (PE);

Melhor Direção de Arte – Diego Lacerda, Luan Hilton, Chia Beloto, Marila Cantuária, Juliette Perrey, Marcelo Vaz, Yuri Shmakov, Raul Souza, Gio Guimarães, Gabriel de Moura, Bruno Luna e Rubens Caetano, por “Hoje Eu Só Volto Amanhã” (PE);

Melhor Trilha Sonora – Vovô Romário, por “Flores da Macambira” (ES);

Melhor Ator – Victor di Marco, por “Zagêro” (RS);

Melhor Atriz – Juliana Araújo, por “Jogo de Classe” (SP).

MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS-METRAGENS

Melhor Filme – “Memórias de um Esclerosado”, de Thais Fernandes e Rafael Corrêa (RS);

Júri Popular – “Memórias de um Esclerosado”, de Thais Fernandes e Rafael Corrêa (RS), com 67% dos votos;

Melhor Direção – Carolina Vilela e Rodrigo Hinrichsen, por “Invisível” (RJ);

Melhor Roteiro – Thais Fernandes, Rafael Corrêa e Ma Villa Real, por “Memórias de um Esclerosado” (RS);

Melhor Fotografia – Luciana Baseggio e Mari Moraga, por “Geografia Afetiva” (SP);

Melhor Montagem – Rodrigo Séllos e Fernando Nicolletti, por “Invisível” (RJ);

Melhor Edição de Som – Rosana Stefanoni, por “Geografia Afetiva” (SP);

Melhor Direção de Arte – André Cortez, por “Cordel do Amor Sem Fim” (SP);

Melhor Trilha Sonora - André Paz, por “Memórias de um Esclerosado” (RS);

Melhor Ator – Alexandre Guimarães, por “No Caminho Encontrei o Vento” (PE);

Melhor Atriz – Marcia de Oliveira, por “Cordel do Amor Sem Fim” (SP);

Melhor Ator Coadjuvante – Rafael Corrêa, por “Memórias de um Esclerosado” (RS);

Melhor Atriz Coadjuvante – Helena Ranaldi e Patrícia Gasppar, por “Cordel do Amor Sem Fim” (SP).