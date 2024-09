Grande Otelo 2024 consagra "Pedágio" de Carolina Markowicz; confira vencedores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Diversidade e criatividade marcam a premiação que homenageou os 60 anos do Cinema Novo, celebrando a força do audiovisual nacional

Os vencedores do Prêmio Grande Otelo 2024, o mais importante festa do audiovisual brasileiro, foram anunciados nesta quarta-feira (28).

O destaque foi "Pedágio", de Carolina Markowicz, que ganhou os prêmios de Melhor Longa-Metragem Ficção, Melhor Direção e Melhor Roteiro Original.

Já o longa "O Sequestro do Voo 375", de Marcus Baldini, levou o maior número de troféus Grande Otelo da noite: seis (veja abaixo a lista completa de premiados).

Realizada anualmente pela Academia Brasileira de Cinema, a cerimônia aconteceu na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro, e teve como apresentadores Dira Paes e Toni Garrido.

O evento foi transmitido ao vivo para todo o País pelo Canal Brasil e pelo Youtube da Academia Brasileira de Cinema.

30 prêmios para celebrar o cinema brasileiro

FOTO: RIO DE JANEIRO 28/AGOSTO BRASIL - PRÊMIO GRANDE OTELO - CIDADE DAS ARTES/RJ - TONI GARRIDO E DIRA PAES NA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO. FOTO: ROBERTO FILHO - ROBERTO FILHO @robertofilho_profissional

Foram anunciados 30 prêmios para longas-metragens, curtas e séries brasileiras: 29 produções escolhidas por profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema, além do prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular, que teve votação do público pelo site da instituição.

Como é tradição, a abertura dos envelopes foi ao vivo, auditada pela PwC Brasil.

A lista de finalistas reuniu este ano mais de 200 profissionais, 39 longas-metragens brasileiros, 5 longas ibero-americanos, 15 curtas-metragens brasileiros (5 de ficção, 5 documentários e 5 de animação) e 16 séries (4 de animação, 5 documentários e 5 de ficção).

"O Prêmio Grande Otelo é não só um tributo aos profissionais do cinema brasileiro, mas também um símbolo de resiliência de uma indústria que não se curva diante das adversidades", disse o secretário Municipal de Cultura do Rio, Marcelo Calero.

Homenageado da noite

Imagem do Prêmio Grande Otelo que acontece no Rio de Janeiro - Davi Campana

O Cinema Novo foi o grande homenageado da edição de 2024, quando se comemoram os 60 anos do filme "Deus e o Diabo na Terra do Sol", de Glauber Rocha.

"Orgulho eterno e sempre um farol para que a gente jamais deixe de lembrar o que nosso cinema foi, é e ainda pode ser: aquele que só precisa de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e, claro, muita liberdade", afirma Renata Almeida Magalhães, presidente da Academia Brasileira de Cinema, sobre a homenagem.

Com projeções e performances musicais, a cerimônia dirigida por Batman Zavareze e com roteiro de Bebeto Abrantes levou o público a revisitar obras emblemáticas que marcaram a história do Brasil.

Os cineastas Cacá Diegues, Ruy Guerra, Walter Lima Jr. e Zelito Vianna, assim como a produtora Lucy Barreto, representantes do Cinema Novo, subiram ao palco para receber seus troféus Grande Otelo.

A premiação foi entregue por dois dos mais icônicos atores do Cinema Novo: Antônio Pitanga (Firmino, de "Barravento") e Othon Bastos (Corisco, de "Deus e o Diabo na Terra do Sol"), ambos de Glauber Rocha.

Vencedores do Prêmio Grande Otelo 2024

Foto: Prêmio Grande Otelo 2024 - BRUNO DE LIMA

Melhor Longa-Metragem Ficção

PEDÁGIO, de Carolina Markowicz.

Melhor Direção

CAROLINA MARKOWICZ, por Pedágio.

Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem

SILVIO GUINDANE por Mussum, o Filmis.

Melhor Ator de Longa-Metragem

AILTON GRAÇA como Mussum por Mussum, o Filmis.

Melhor Atriz de Longa-Metragem

VERA HOLTZ como Virgínia por Tia Virgínia.

Melhor Ator Coadjuvante de Longa-Metragem

JORGE PAZ como Nonato por O Sequestro do Voo 375.

Melhor Atriz Coadjuvante de Longa-Metragem

ARLETE SALLES como Vanda por Tia Virgínia.

Melhor Longa-Metragem Ibero-americano

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE (Espanha, Uruguai, Argentina e Chile) /Ficção – Direção: J.A. Bayona. Indicação: Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Melhor Longa-Metragem Voto Popular

PÉROLA, de Murilo Benício.

Melhor Roteiro Original

CAROLINA MARKOWICZ por Pedágio.

Melhor Roteiro Adaptado

LUSA SILVESTRE e MIKAEL DE ALBUQUERQUE – Adaptado do documentário “Sequestro do Voo 375”, de Constâncio Viana – por O Sequestro do Voo 375.

Melhor Longa-Metragem Infantil

TURMA DA MÔNICA JOVEM – REFLEXO DO MEDO, de Mauricio Eça.

Melhor Ator Série de Ficção para TV Aberta, TV Paga ou Streaming

JULIO ANDRADE como Betinho por Betinho - No Fio da Navalha, de Lipe Binder.

Melhor Atriz Série de Ficção para TV Aberta, TV Paga ou Streaming

ALICE CARVALHO como Dinorah por Cangaço Novo.

Melhor Série Brasileira Ficção, de produção independente, para TV Aberta, TV Paga ou Streaming

CANGAÇO NOVO, de Fabio Mendonça e Aly Muritiba.

Melhor Curta-Metragem Ficção

A MENINA E O MAR, de Gabriel Mellin.

Melhor Longa-Metragem Animação

PERLIMPS, de Alê Abreu.

Melhor Série Brasileira de Animação, de produção independente, para TV Aberta, TV Paga ou Streaming

ESQUADRÃO DO MAR AZUL, de Rubens Belli.

Melhor Curta-Metragem Animação

MULHER VESTIDA DE SOL, de Patrícia Moreira.

Melhor Longa-Metragem Documentário

ELIS & TOM, SÓ TINHA DE SER COM VOCÊ, de Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay.

Melhor Série Brasileira de Documentário, de produção independente, para TV Aberta, TV Paga ou Streaming

O CASO ESCOLA BASE – Direção Geral: Paulo Henrique Fontenelle.

Melhor Curta-Metragem Documentário

THUË PIHI KUUWI - UMA MULHER PENSANDO, direção Aida Harika Yanomami, Edmar Tokorino Yanomami e Roseane Yariana Yanomami.

Melhor Montagem

LUCAS GONZAGA e GUSTAVO VASCONCELOS por O Sequestro do Voo 375.

Melhor Direção de Fotografia

ADRIAN TEIJIDO, ABC, por O Rio do Desejo.

Melhor Efeito Visual

MARCELO CUNHA e JOAQUIM MORENO por O Sequestro do Voo 375.

Melhor Som

SÉRGIO SCLIAR, MIRIAM BIDERMAN, ABC e RICARDO REIS, ABC, por O Sequestro do Voo 375.

Melhor Direção de Arte

RAFAEL RONCONI por O Sequestro do Voo 375.

Melhor Maquiagem

MARI PIN e MARTÍN MACÍAS TRUJILLO por Mussum, o Filmis.

Melhor Figurino

CASSIO BRASIL por Mussum, o Filmis.

Melhor Trilha Sonora