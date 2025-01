Anúncio de indicados ao Oscar 2025 será adiado por conta dos incêndios na Califórnia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os incêndios seguem fortes na cidade de Los Angeles, Califórnia, levando ao cancelamento ou adiamento de diversos eventos de Hollywood, inclusive, o Oscar. A Academia de Ciência e Artes Cinematográficas de Hollywood decidiu mudar a data do anúncio dos indicados ao prêmio em 2025, passando do dia 17 para o dia 19 de janeiro.

Nesta quarta-feira, 8, teve início a votação final para as categorias, se estendendo até o dia 15 de janeiro. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 2 de março às 21h.

Incêndios em Los Angeles atinge artistas

Os fortes ventos de Santa Ana se tornaram um dos fatores principais para o fogo se alastrar tão rápido, causando destruição por onde passa e deixando mais de 30 mil pessoas, inclusive de diversas celebridades, longe de suas residências. Além disso, é confirmado que cinco pessoas morreram devido aos incêndios.

O casal de atores Adam Brody, de “The O.C.” e “Nobody Wants This”, e Leighton Meester, a famosa Blair de "Gossip Girl", tiveram sua mansão em Pacific Palisades, avaliada em US$ 6,5 milhões, destruída pelas chamas.

Outros eventos cancelados

A 30.ª edição do Critics Choice Awards precisou ser adiada em decorrência dos incêndios de Los Angeles. A premiação, que aconteceria neste domingo, dia 12, ganhou uma nova data, agora no dia 26 de janeiro. O local do evento, no Barker Hangar, fica em Santa Mônica, próximo ao bairro de Pacific Palisades, um dos principais focos de incêndio.

O evento começa às 21h e será transmitido ao vivo pelo canal pago TNT e pela Max, no streaming.

Ainda Estou Aqui, filme brasileiro que rendeu o Globo de Ouro para Fernanda Torres, foi indicado ao prêmio de melhor filme internacional no Critics Choice Awards. Com mais de 600 membros, a maior associação de críticos de cinema e televisão dos Estados Unidos e Canadá é a responsável pela entrega do prêmio.

No mesmo dia 26 de janeiro, tanto o filme quanto a atriz Fernanda Torres estarão concorrendo também ao Satellite Awards, organizado pela IPA (International Press Academy), associação de jornalistas de entretenimento.